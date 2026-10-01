Robotul guvernamental american nu mai răspunde la întrebări despre alegerile din 2020, după ce l-a contrazis pe Trump

Chatbotul bazat pe inteligență artificială al platformei America.gov a încetat să răspundă la anumite întrebări politice la doar o zi după lansare. Schimbarea a intervenit după ce instrumentul a contrazis afirmațiile lui Donald Trump despre presupusa fraudă electorală de la alegerile prezidențiale din 2020, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Platforma America.gov își propune să simplifice accesul americanilor la informații guvernamentale și servicii federale. „Bună ziua, America. Indiferent care sunt nevoile voastre vizavi de guvern, începeți aici”, este mesajul afișat pe site.
Deși președintele american a descris instrumentul drept „extrem de bun”, chatbotul a oferit inițial răspunsuri care contraziceau unele dintre afirmațiile sale.
Ce a răspuns despre alegerile din 2020
Întrebat marți dacă la alegerile prezidențiale din 2020 a existat o fraudă electorală generalizată, chatbotul a precizat că evaluările oficiale nu au identificat nereguli de amploarea necesară pentru a schimba rezultatul scrutinului.
„Evaluările oficiale federale efectuate după alegerile prezidențiale din 2020 nu au scos în evidență o fraudă de o amploare susceptibilă să modifice rezultatul”, a fost răspunsul instrumentului.
Afirmația contrazice poziția lui Donald Trump, care susține că a câștigat alegerile din 2020.
Institutul Democrației Digitale pentru Americi a remarcat că, încă din prima zi, platforma a folosit fapte și documente oficiale pentru a contrazice unele mesaje ale administrației privind imigrația și alegerile.
„Primele analize au arătat că America.gov furnizează în general răspunsuri bazate pe probe și sprijinite pe documente guvernamentale, chiar când aceste documente contrazic afirmațiile lui Trump și ale guvernului său”, a transmis institutul.
Răspunsul despre alegerile din 2020 a fost distribuit rapid și de politicienii democrați. „În sfârșit, un răspuns clar în guvernul Trump”, a scris senatorul Adam Schiff, marți, pe platforma X.
Chatbotul și-a schimbat răspunsul
Miercuri, aceeași întrebare a primit un răspuns diferit. Chatbotul nu a mai prezentat concluziile evaluărilor oficiale, ci a refuzat să abordeze subiectul.
„Nu furnizez nici comentarii politice, nici analize ale alegerilor trecute”, a răspuns instrumentul.
Totuși, chatbotul a continuat să ofere răspunsuri care contraziceau alte afirmații ale lui Donald Trump, inclusiv pe tema inflației.
Potrivit AFP, în acest stadiu este dificil de stabilit dacă schimbarea a fost determinată de modificarea parametrilor chatbotului de către guvern.
Ce spune Casa Albă
Într-un comunicat transmis AFP, Casa Albă a declarat că platforma va fi actualizată în continuare, fără să clarifice dacă au fost modificați parametrii care controlează răspunsurile la întrebările politice.
„America.gov va continua să fie actualizat pentru a le furniza americanilor informațiile și resursele federale cele mai precise și cele mai fiabile”, a transmis administrația americană.