Robotul guvernamental american nu mai răspunde la întrebări despre alegerile din 2020, după ce l-a contrazis pe Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 13:22

Chatbotul bazat pe inteligență artificială al platformei America.gov a încetat să răspundă la anumite întrebări politice la doar o zi după lansare. Schimbarea a intervenit după ce instrumentul a contrazis afirmațiile lui Donald Trump despre presupusa fraudă electorală de la alegerile prezidențiale din 2020, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Distribuie articolul