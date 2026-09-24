Stația Filaret din București, modernizată cu aproape 79 de milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 sept. 2026, 13:39

Rețele Electrice România a finalizat modernizarea stației electrice Filaret din București, în urma unei investiții de aproape 79 de milioane de lei din fonduri proprii. Capacitatea stației a fost majorată de la 160 la 200 MVA, pentru a susține creșterea consumului de energie și noile nevoi generate de electrificarea Capitalei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ppc