Stația Filaret din București, modernizată cu aproape 79 de milioane de lei

Rețele Electrice România a finalizat modernizarea stației electrice Filaret din București, în urma unei investiții de aproape 79 de milioane de lei din fonduri proprii. Capacitatea stației a fost majorată de la 160 la 200 MVA, pentru a susține creșterea consumului de energie și noile nevoi generate de electrificarea Capitalei.
Rețele Electrice România a mărit capacitatea stației de la 160 la 200 MVA, pentru a răspunde noilor nevoi de consum și electrificare.
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a finalizat modernizarea stației electrice Filaret din București, în urma unei investiții de aproape 79 de milioane de lei, realizată integral din fonduri proprii.
Proiectul crește capacitatea stației și răspunde noilor nevoi de consum și electrificare ale Capitalei, de la dezvoltarea mobilității electrice și utilizarea pompelor de căldură până la creșterea numărului de echipamente electrice folosite în locuințe.
„Am gândit proiectul de modernizare pentru viitor, astfel încât să asigurăm capacitatea de racordare de noi consumatori. Vorbim aici de tot ce înseamnă mobilitate electrică, utilizare de pompe de căldură, utilizare de încălzire electrică, cât și noi echipamente care fac viața mai bună în locuințele noastre”, a declarat George Nicolaescu, Director Regiunea Operațională Muntenia, Rețele Electrice România.
Capacitate mai mare și intervenție automată în cazul unui incident
În urma modernizării, capacitatea stației Filaret a fost mărită de la 160 MVA la 200 MVA. Noile echipamente și sistemele de automatizare permit, în cazul apariției unui incident, preluarea rapidă a consumului și reducerea timpului necesar pentru intervenție.
Potrivit lui George Nicolaescu, noua configurație a stației oferă o flexibilitate mai mare în funcționare, iar în cazul unui incident consumul poate fi preluat automat, prin sistemele de automatizare, în doar câteva secunde.
Stația Filaret deservește direct peste 25.600 de clienți, de la consumatori casnici până la companii și instituții.
Toate stațiile din București, modernizate
Finalizarea lucrărilor de la Filaret marchează încheierea unui amplu proces de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice din Capitală. Toate stațiile Rețele Electrice România din București funcționează acum cu tehnologii moderne.
„Bucureștiul este acum o capitală europeană care se poate mândri cu toate stațiile de transformare din rețeaua de distribuție modernizate. Este un mare pas înainte pentru reziliență, pentru siguranța serviciului de distribuție și, foarte important, este ceea ce are nevoie un oraș modern, o societate modernă, care își dorește creștere și dezvoltare, care îți dorește să aibă la dispoziție energia necesară astfel încât să își asigure nu numai nevoile, ci și viitorul”, a declarat Mihai Pește, Director General Rețele Electrice România.
Modernizarea stației Filaret contribuie astfel la creșterea siguranței și flexibilității rețelei de distribuție și pregătește infrastructura energetică a Bucureștiului pentru un consum tot mai mare și pentru noile tendințe de electrificare.
O infrastructură modernizată pentru un oraș care consumă, se dezvoltă și are nevoie de tot mai multă energie.