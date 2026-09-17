După taxa de 3 euro, vine o nouă povară pentru comenzile din afara UE. Cumpărăturile de pe Temu și Shein devin mai scumpe pentru europeni

Comenzile online de valoare mică făcute din afara Uniunii Europene intră într-o nouă etapă de taxare. După taxa vamală temporară de 3 euro introdusă în această vară, reforma vamală europeană prevede o a doua taxă, separată, destinată procesării coletelor mici.
Noua taxă europeană va viza expedierile provenite din vânzări la distanță din afara UE, iar statele membre trebuie să înceapă aplicarea acesteia cel târziu la 1 noiembrie 2026. Cuantumul exact nu a fost încă stabilit de Comisia Europeană.
O nouă taxă se adaugă peste cei 3 euro
Măsura aprobată la nivel european este o taxă de procesare destinată coletelor mici care ajung în Uniunea Europeană în urma comenzilor online. Aceasta este distinctă de taxa vamală temporară de 3 euro introdusă la 1 iulie 2026.
Scopul declarat al noii taxe este acoperirea costurilor tot mai mari suportate de autoritățile vamale pentru procesarea și verificarea unui număr uriaș de expedieri individuale.
Valoarea taxei de procesare nu este stabilită deocamdată. Comisia Europeană urmează să fixeze cuantumul înainte ca măsura să fie aplicată, iar acesta va fi reevaluat periodic.
Presiunea asupra sistemului vamal european vine în principal din creșterea spectaculoasă a numărului de cumpărături online din afara Uniunii Europene.
În 2024 au intrat în UE 4,6 miliarde de colete de mică valoare, iar 91% dintre acestea proveneau din China. În 2025, numărul articolelor expediate a crescut până la aproape 5,9 miliarde.
Hainele, jucăriile, electronicele și alte produse ieftine cumpărate direct de pe platforme din afara Uniunii au dus astfel la un volum foarte mare de activitate pentru autoritățile vamale europene.
Taxa de 3 euro este deja în vigoare
Prima schimbare majoră a regimului pentru coletele mici a intrat în vigoare la 1 iulie 2026.
Uniunea Europeană a eliminat atunci scutirea de taxe vamale pentru bunurile cu o valoare de până la 150 de euro și a introdus o taxă vamală temporară de 3 euro.
Calculul acesteia nu înseamnă însă automat 3 euro pentru fiecare colet. Taxa se aplică pentru fiecare categorie tarifară diferită de produse aflată în interiorul unei expedieri.
Prin urmare, un singur colet poate genera o taxă vamală mai mare de 3 euro dacă în interior se află produse încadrate în categorii tarifare diferite.
Există și o diferență importantă în ceea ce privește obligația legală de plată. Comisia Europeană precizează că aceasta revine comerciantului, platformei online sau reprezentantului acestora și nu direct cumpărătorului.
Faptul că obligația legală este pusă în sarcina comerciantului sau a platformei nu înseamnă însă că prețurile finale nu se pot modifica. Comercianții își pot ajusta prețurile pentru a reflecta costurile suplimentare.
Taxa vamală temporară de 3 euro este prevăzută să rămână în vigoare până la 1 iulie 2028.
Noua taxă trebuie aplicată cel târziu în noiembrie
Reforma vamală europeană introduce acum și taxa de procesare, care reprezintă o măsură separată față de taxa vamală temporară.
Statele membre trebuie să înceapă aplicarea acesteia cel târziu la 1 noiembrie 2026.
Înainte de introducerea efectivă a taxei, Comisia Europeană va stabili valoarea acesteia. Cuantumul urmează să fie reevaluat periodic.
Reforma schimbă și modul în care sunt împărțite responsabilitățile în cazul comerțului online. Magazinele și platformele care vând direct consumatorilor europeni vor avea un rol mai important în relația cu autoritățile vamale.
Acestea vor trebui să furnizeze informațiile necesare pentru procedurile vamale și să achite sau să garanteze taxele datorate.
Consiliul UE a confirmat măsura
Introducerea taxei europene de procesare a fost confirmată de Consiliul UE pe 3 septembrie, după acordul politic asupra reformei vamale încheiat între Parlamentul European și Consiliu în luna martie.
Documentele oficiale ale Comisiei Europene, Consiliului UE și Parlamentului European stabilesc că taxa de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro.
Aceleași documente prevăd că valoarea noii taxe va fi stabilită înainte de aplicarea ei.
Reforma vamală europeană prevede, de asemenea, înființarea unei noi Autorități Vamale a UE, care va avea sediul la Lille.
Ce se întâmplă cu taxa de 3 euro din 2028
Pentru cumpărătorii europeni care comandă produse de pe platforme din afara Uniunii, schimbările se succed astfel în mai multe etape.
În prezent, taxa vamală temporară de 3 euro este deja aplicată, iar cel târziu de la 1 noiembrie 2026 acesteia i se va adăuga noua taxă europeană de procesare.
Regimul se va modifica din nou în 2028. La 1 iulie 2028 este programată lansarea noului centru european de date vamale, moment în care taxa vamală temporară de 3 euro trebuie să dispară.
După schimbarea sistemului, bunurile importate vor intra sub regimul normal al tarifelor vamale, iar taxarea va fi calculată în funcție de produs, valoare și clasificarea vamală.