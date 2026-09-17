Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Cel puțin 34 de răniți, printre care mai mulți copii

Rusia a lansat în noaptea de 16 spre 17 septembrie un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, lovind inclusiv Kievul și regiunea Odesa. Cel puțin 34 de persoane au fost rănite, printre care mai mulți copii, iar numeroase clădiri au fost avariate.
Rusia a lansat în noaptea de 16 spre 17 septembrie un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, fiind vizate mai multe orașe, inclusiv Kievul și regiunea Odesa. Cel puțin 34 de persoane au fost rănite, printre care mai mulți copii, iar zeci de clădiri rezidențiale și instituții publice au fost avariate.
Odesa, atacată aproape toată noaptea
Atacul asupra regiunii Odesa a durat practic întreaga noapte. Șapte persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se doi copii de 4 și 13 ani, precum și o femeie în vârstă.
O dronă a lovit direct un bloc de locuințe din Odesa și a distrus zece apartamente aflate între etajele 14 și 16. Unsprezece mașini parcate în apropiere au fost avariate, iar trei persoane au fost rănite în acest incident, inclusiv copilul de 4 ani.
Alte lovituri au provocat pagube la cel puțin cinci blocuri de locuințe, o grădiniță, un cămin, terasa de vară a unui restaurant, precum și la mai multe depozite, garaje și autoturisme.
Kiev, lovit cu rachete și drone. 18 persoane au fost rănite
Capitala Ucrainei a fost atacată în aceeași noapte cu rachete și drone. Potrivit primarului Vitali Kliciko, 18 persoane au fost rănite, printre care doi copii de 10 și 12 ani, iar nouă dintre victime au fost spitalizate.
Exploziile au început în jurul orei locale 00:30 în centrul Kievului, iar atacul s-a intensificat în jurul orei 02:13, când mai multe rachete balistice au vizat capitala. Două explozii puternice s-au produs la câteva secunde distanță, urmate de altele, iar aproximativ opt minute mai târziu alte opt explozii au zguduit orașul.
Pagube au fost raportate în sectoarele Dnipro, Sviatoșin și Solomianka. O clădire de birouri și un bloc de locuințe au fost avariate în Dnipro, unde resturi de rachete au căzut în apropierea unor depozite și a unei benzinării. În Sviatoșin a fost lovită o clădire nerezidențială, iar în Solomianka, potrivit primelor informații, un depozit a fost distrus.
Probleme cu alimentarea cu apă după atacul asupra Kievului
O clădire aparținând unei instituții de învățământ superior din sectorul Holosiiv a fost, de asemenea, avariată. Fațada și geamurile unei clădiri cu patru etaje au fost afectate de un incendiu, care a fost stins ulterior de pompieri.
În urma atacurilor, presiunea apei a scăzut pe malul stâng al Kievului, precum și în sectoarele Solomianka, Holosiiv și Sviatoșin. Pagube au fost raportate și în afara capitalei, în raioanele Brovari și Fastiv, unde au fost avariate o gospodărie, utilaje agricole, semiremorci și un autoturism.
Atacul vine la doar două zile după bombardamentul din dimineața de 15 septembrie asupra Kievului, soldat cu un mort și cel puțin 12 răniți, după ce o benzinărie din sectorul Darnița a fost lovită.
Depozitul studioului fondat de Zelenski, distrus de o dronă
Un atac rusesc cu o dronă de tip jet a distrus miercuri, 16 septembrie, un depozit din Kiev folosit de studioul de comedie Kvartal 95, compania înființată de Volodimir Zelenski înainte de intrarea sa în politică.
În incendiul produs după atac au ars costume, decoruri și recuzită strânse timp de 20 de ani. Niciun angajat al studioului nu a fost rănit.