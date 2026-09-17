Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Cel puțin 34 de răniți, printre care mai mulți copii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 11:51

Rusia a lansat în noaptea de 16 spre 17 septembrie un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, lovind inclusiv Kievul și regiunea Odesa. Cel puțin 34 de persoane au fost rănite, printre care mai mulți copii, iar numeroase clădiri au fost avariate.

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