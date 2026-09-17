Inundații record în Spania. Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de ape, iar metrourile au fost inundate

Un episod de vreme severă a provocat inundații grave în estul Spaniei, iar bilanțul include deja un deces. Cadavrul unui bărbat luat de apele unui râu a fost găsit joi în apropiere de Barcelona, după ce mașina pe care o conducea a fost surprinsă de un curs de apă.
Ploile torențiale au afectat în special Catalonia și regiunea Valencia, unde autoritățile au intervenit la sute de incidente. În mai multe zone, apa a inundat străzi, stații de metrou și infrastructura rutieră, în timp ce traficul feroviar și aerian a fost perturbat.
Situația meteorologică a determinat autoritățile să emită avertizări și să le ceară oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare. În Barcelona, unele stații de metrou au fost închise, autobuzele au fost deviate, iar aeroportul Barcelona-El Prat a înregistrat întârzieri și anulări de zboruri.
Un bărbat a fost luat de ape în apropiere de Barcelona
Tragedia a avut loc în localitatea Olivella, situată la aproximativ 40 de kilometri vest de Barcelona.
Pompierii catalani au anunțat joi că au găsit cadavrul unui bărbat după ce acesta fusese dat dispărut în urma ploilor torențiale. Inițial, Protecția Civilă transmisese că este vorba despre o femeie dispărută, însă informația a fost ulterior rectificată.
Pompierii au precizat pe rețeaua de socializare X că au „localizat cadavrul unui bărbat” în Olivella.
Victima se afla la volanul unei mașini atunci când aceasta a fost „luată” de un curs de apă, au explicat pompierii catalani.
Astfel, fenomenele meteorologice extreme care au lovit coasta mediteraneană a Spaniei au dus și la pierderea unei vieți omenești.
Barcelona a fost lovită de ploi torențiale
Agenția Spaniolă de Meteorologie, Aemet, a emis miercuri avertizări privind ploile abundente pentru regiunile din estul țării.
Pentru Barcelona a fost activat pentru scurt timp codul roșu, cel mai ridicat nivel de alertă, din cauza riscului de producere a viiturilor.
Autoritățile au transmis avertismente populației din Catalonia și din regiunea Valencia și le-au recomandat locuitorilor să evite orice deplasare care nu este necesară.
Premierul spaniol Pedro Sánchez a descris situația drept una caracterizată de „situații foarte complicate”, într-un mesaj publicat pe X.
În Barcelona, apa a afectat inclusiv transportul public. Mai multe stații de metrou au fost închise, iar unele autobuze au fost nevoite să își schimbe traseele după ce străzile au fost acoperite de apă.
Nici transportul feroviar regional nu a scăpat de efectele ploilor. Circulația trenurilor a fost perturbată, în timp ce pe aeroportul Barcelona-El Prat, al doilea cel mai aglomerat aeroport din Spania, au fost raportate întârzieri și anulări ale unor zboruri.
Peste 850 de apeluri la serviciile de urgență
Fenomenele meteorologice au generat un număr foarte mare de solicitări pentru serviciile de intervenție din Catalonia.
Serviciile de urgență catalane au anunțat că au primit peste 850 de apeluri legate de vremea severă. În urma acestora au fost înregistrate peste 500 de incidente.
Intervențiile au vizat situații provocate de acumulările de apă și de efectele ploilor torențiale asupra infrastructurii și transportului.
În același timp, situația a fost deosebit de dificilă și în regiunea Valencia, unde autoritățile încă păstrează amintirea inundațiilor devastatoare din 2024, care s-au soldat cu peste 230 de morți.
Valencia a înregistrat peste 70 de milimetri de ploaie în doar 30 de minute
În mai multe localități din regiunea Valencia au fost înregistrate cantități extrem de mari de precipitații într-un interval foarte scurt.
Organismul de monitorizare meteorologică Avamet a raportat peste 70 de milimetri de precipitații în numai o jumătate de oră în mai multe zone.
„Rareori am văzut cantități de precipitații atât de mari în 30 de minute precum cele înregistrate astăzi în Valencia și în împrejurimi”, a transmis Avamet pe X.
Serviciile de urgență au raportat 478 de incidente în provincia Valencia.
Cele mai multe dintre acestea au fost legate de pagube materiale, scurgeri de apă și probleme apărute în trafic.
Metroul din Valencia, inundat
Capitala regională Valencia a fost, la rândul său, puternic afectată de ploile torențiale.
Toate liniile de metrou din oraș au fost suspendate, după ce cantitățile foarte mari de apă au afectat sistemul de transport subteran.
Imaginile care au circulat online au surprins amploarea situației. În videoclipurile distribuite pe internet se poate vedea cum apa a pătruns în stația de metrou din Valencia, iar ploaia curgea în interiorul spațiului subteran.
Inundațiile au afectat și aeroportul din Valencia, care a fost închis timp de câteva ore.
Operatorul Aena a anunțat că, în urma situației create de vremea severă, 12 zboruri au fost deviate.
Un meci din prima divizie a fost amânat
Ploile au afectat inclusiv programul sportiv din Valencia.
Meciul de fotbal din prima divizie dintre Levante și Athletic Bilbao, programat la Valencia, a fost amânat.
Decizia a fost luată după ce terenul a fost inundat, iar apa s-a infiltrat și în tunelul care face legătura cu suprafața de joc.
Astfel, efectele fenomenelor meteorologice s-au extins de la transportul public și aerian până la activitățile sportive programate în oraș.
Spania trece de la temperaturi record la furtuni puternice
Episodul de vreme severă apare după o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate în Spania.
Țara se află în proces de revenire după un început de septembrie deosebit de cald și după o vară în care au fost înregistrate temperaturi record, potrivit Agenției Spaniole de Meteorologie, Aemet.
Schimbarea bruscă a condițiilor meteorologice a adus ploi torențiale și riscuri de inundații pe coasta mediteraneană.
Oamenii de știință explică faptul că schimbările climatice provocate de activitatea umană intensifică furtunile mediteraneene care afectează de obicei estul Spaniei în perioada de toamnă.
Marea acumulează căldură pe parcursul verii, iar temperaturile ridicate favorizează evaporarea unei cantități mai mari de apă. Atunci când condițiile atmosferice favorizează formarea furtunilor, această umiditate poate contribui la producerea unor precipitații mai abundente.
În acest episod de vreme severă, efectele au fost vizibile în mai multe orașe și regiuni din estul Spaniei, de la Barcelona și Catalonia până la Valencia, unde autoritățile au raportat sute de intervenții și perturbări majore ale transportului.