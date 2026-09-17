Inundații record în Spania. Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a fost luată de ape, iar metrourile au fost inundate

Publicat 17 sept. 2026, 10:24 Sursă Agerpres

Un episod de vreme severă a provocat inundații grave în estul Spaniei, iar bilanțul include deja un deces. Cadavrul unui bărbat luat de apele unui râu a fost găsit joi în apropiere de Barcelona, după ce mașina pe care o conducea a fost surprinsă de un curs de apă.

Distribuie articolul