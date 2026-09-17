A intrat în toaleta Parlamentului și a rămas captiv 13 ore. Politicianul a făcut găuri în ușă ca să poată respira

Parlamentarul flamand Frédéric Erens, membru al partidului Vlaams Belang, a trecut printr-o experiență neobișnuită în sediul Parlamentului flamand din Bruxelles, unde a rămas blocat timp de aproximativ 13 ore într-o toaletă.
Politicianul intrase în încăpere marți seara, după încheierea unei ședințe de comisie, fără să aibă telefonul mobil asupra sa. Își lăsase dispozitivul pe birou, intenționând să ia o scurtă pauză înainte de a pleca din clădire.
După ce a închis ușa toaletei, o componentă a încuietorii s-ar fi rupt, iar ușa nu a mai putut fi deschisă. Erens a încercat să atragă atenția celor aflați în clădire, însă strigătele și loviturile sale în ușă nu au fost auzite.
Situația s-a complicat pe parcursul nopții, când parlamentarul a constatat că aerul din încăpere nu era suficient. Pentru a putea respira mai bine, acesta a improvizat o soluție și a făcut două găuri în ușă cu ajutorul unui obiect metalic.
Frédéric Erens a rămas singur în clădire
Incidentul s-a produs marți seara, după ce activitatea unei comisii a Parlamentului flamand din Bruxelles se încheiase. Frédéric Erens se afla printre ultimele persoane care mai rămăseseră în clădire.
Înainte să plece, parlamentarul a mers la toaletă. Telefonul mobil fusese lăsat intenționat pe birou, întrucât Erens voia să ia o scurtă pauză.
Problemele au apărut după ce a intrat în încăpere și a închis ușa. O componentă a mecanismului de închidere s-ar fi defectat, iar ușa nu a mai putut fi deschisă din interior.
Parlamentarul și-a dat seama că este captiv și a început să strige după ajutor. A lovit și în ușă, încercând să atragă atenția persoanelor care s-ar mai fi putut afla în apropiere.
Nimeni nu i-a auzit însă strigătele.
Erens spera că agenții de securitate vor face un ultim control al clădirii înainte ca aceasta să fie închisă și că astfel situația sa va fi descoperită. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar politicianul a fost nevoit să rămână în toaleta încuiată pe durata întregii nopți.
A făcut două găuri în ușă pentru a putea respira
Pe măsură ce timpul trecea, situația a devenit mai dificilă din cauza aerului insuficient din încăpere.
Ventilația toaletei funcționa numai în anumite condiții, în timp ce ușa rezistentă la foc izola aproape complet spațiul. În aceste condiții, Erens a încercat să găsească o modalitate prin care aerul să poată circula.
Parlamentarul a găsit un obiect metalic și l-a folosit pentru a face două găuri în ușă. Una dintre ele a fost realizată în partea superioară, iar cealaltă în partea inferioară.
Prin aceste deschizături, Erens a încercat să permită pătrunderea aerului în încăpere și să facă situația mai ușor de suportat.
„A trebuit să mă joc de-a MacGyver”, a povestit ulterior Frédéric Erens, citat de presa belgiană.
Chiar și după ce a reușit să facă găurile în ușă, parlamentarul nu a putut să rezolve problema mecanismului de închidere. Ușa a rămas blocată, iar Erens a continuat să aștepte până când în clădire aveau să apară din nou oameni.
Ajutorul a venit abia după aproximativ 13 ore
Frédéric Erens a fost descoperit abia miercuri dimineața, în jurul orei 6:00, când membrii echipei de curățenie au ajuns în clădire.
Aceștia și-au dat seama că în toaleta încuiată se afla cineva și au alertat personalul de securitate.
Agenții de securitate au intervenit și au fost nevoiți să forțeze ușa pentru a-l elibera pe parlamentar. Pentru deschiderea acesteia a fost folosită o rangă.
După aproximativ 13 ore petrecute captiv în încăpere, Erens a putut în sfârșit să iasă din toaletă.
Starea sa fizică a determinat însă intervenția serviciilor medicale. Parlamentarul era amețit și acuza o stare de rău pe care a pus-o pe seama lipsei de aer.
Parlamentarul a ajuns la spital
Frédéric Erens a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Saint-Jean din Bruxelles.
Medicii au efectuat controalele necesare, iar după evaluarea medicală parlamentarul a fost externat.
Ulterior, Erens a transmis că se simte bine.
Politicianul a reușit să privească și cu o doză de umor întreaga experiență. El a glumit că, după cele întâmplate, probabil că nu își va mai lăsa niciodată telefonul mobil pe birou atunci când merge la toaletă.
Parlamentul flamand verifică mecanismul ușii
Conducerea Parlamentului flamand a anunțat că va verifica atât încuietoarea, cât și circumstanțele care au făcut posibil ca un parlamentar să rămână blocat timp de aproximativ 13 ore fără ca situația să fie observată.
Instituția a descris incidentul drept rezultatul unei „combinații de circumstanțe deosebit de nefericite”.
Conducerea Parlamentului flamand a transmis, de asemenea, că vor fi luate măsuri pentru ca o situație similară să nu se mai repete.
În informațiile publicate de HLN și Business AM nu există indicii că ușa ar fi fost blocată intenționat sau că incidentul ar fi fost rezultatul unui act de sabotaj.