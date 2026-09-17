A intrat în toaleta Parlamentului și a rămas captiv 13 ore. Politicianul a făcut găuri în ușă ca să poată respira

Publicat 17 sept. 2026, 09:36 Sursă vrt.be

Parlamentarul flamand Frédéric Erens, membru al partidului Vlaams Belang, a trecut printr-o experiență neobișnuită în sediul Parlamentului flamand din Bruxelles, unde a rămas blocat timp de aproximativ 13 ore într-o toaletă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre parlamentarToaletamedicibruxelles