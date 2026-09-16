Rezerva Federală a SUA crește dobânda-cheie pentru prima dată din 2023. Urmează o nouă majorare

Rezerva Federală a SUA a majorat dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale, până la 3,75%-4%, în prima creștere din ultimii peste trei ani. Fed semnalează și posibilitatea unei noi majorări până la sfârșitul anului, pe fondul presiunilor inflaționiste.
Rezerva Federală a Statelor Unite a decis să înăsprească din nou politica monetară, în încercarea de a ține sub control inflația. Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) a votat în unanimitate majorarea dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, iar proiecțiile oficialilor indică posibilitatea unei noi creșteri în acest an.
Decizie unanimă la Fed. Dobânda urcă cu 0,25 puncte procentuale
Cei 12 membri ai FOMC care au participat la vot au susținut majorarea dobânzii, ducând intervalul de referință la 3,75%-4%.
Decizia vine după ce, la reuniunea din iulie, trei oficiali ai Rezervei Federale pledaseră deja pentru o creștere de 25 de puncte de bază.
Fed justifică măsura prin persistența inflației peste nivelul considerat compatibil cu stabilitatea prețurilor.
„Inflația rămâne ridicată. Acțiunea de politică monetară de astăzi va sprijini revenirea mai rapidă la obiectivul de 2% al Comitetului”, a transmis banca centrală americană.
Inflația, prea ridicată de prea mult timp
Președintele Fed, Kevin Warsh, a subliniat că banca centrală nu consideră suficient de rapid ritmul de apropiere a inflației de ținta de 2%.
Potrivit acestuia, economia americană și piața muncii continuă să dea semne de rezistență. În același timp, persistența presiunilor inflaționiste și tensiunile din Orientul Mijlociu au contribuit la decizia de majorare a dobânzii.
Warsh a atras atenția că inflația a rămas „prea ridicată... pentru prea mult timp”, iar Fed trebuie să aibă suficiente motive pentru a considera că aceasta revine într-un ritm adecvat spre obiectivul de 2%.
16 din 18 oficiali anticipează o nouă majorare
Semnalul transmis de noile proiecții ale Rezervei Federale este clar: majorarea aprobată nu ar putea fi ultima din acest an.
Dintre cei 18 oficiali incluși în proiecții, 16 estimează că dobânda ar putea fi crescută din nou până la sfârșitul anului. Patru dintre aceștia iau în calcul chiar două majorări suplimentare.
Doar doi oficiali consideră că Fed s-ar putea opri după decizia adoptată miercuri.
Kevin Warsh nu și-a inclus propria estimare în graficul proiecțiilor individuale.
Ce ar putea face Fed în următorii ani
Perspectivele pentru anii următori sunt mai puțin uniforme.
Pentru 2027, opiniile oficialilor sunt împărțite: opt anticipează o nouă majorare, șase estimează menținerea dobânzii la nivelul stabilit, iar patru se așteaptă la reduceri.
Proiecțiile pentru 2028 indică o reducere a dobânzii, iar pentru 2029 este prevăzută cel puțin o nouă scădere.
Totuși, aceste estimări nu reprezintă decizii deja adoptate, ci reflectă așteptările actuale ale oficialilor Fed.
Inflația va rămâne peste ținta de 2% mai mult timp
Rezerva Federală și-a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru acest an.
Indicele general al cheltuielilor de consum personal (PCE) este anticipat la 3,7%, cu 0,1 puncte procentuale peste prognoza din iunie. Pentru inflația de bază, estimarea a fost ridicată la 3,4%.
Fed nu anticipează revenirea inflației la ținta de 2% înainte de 2029, ceea ce indică o perioadă mai lungă în care politica monetară ar putea rămâne restrictivă.
Energia și războiul din Iran complică lupta cu inflația
Majorarea dobânzii vine după o perioadă în care Fed a menținut nemodificat nivelul dobânzilor.
În mod tradițional, banca centrală încearcă să nu reacționeze excesiv la scumpiri temporare ale energiei. De această dată însă, oficialii sunt preocupați de posibilitatea ca efectele creșterii prețurilor să se extindă în economie.
Războiul cu Iranul și tarifele vamale reprezintă, potrivit evaluărilor prezentate în text, factori care pot menține presiunile asupra prețurilor și le pot transmite către alte componente ale economiei americane.
Piața muncii, mai rezistentă decât se estima
În paralel cu revizuirea în sus a prognozei privind inflația, Fed și-a îmbunătățit estimarea pentru piața muncii.
Rata șomajului este prognozată la 4,1%, cu 0,2 puncte procentuale sub estimarea publicată în iunie.
Revizuirea sugerează că piața muncii americane s-a dovedit mai solidă decât anticipase banca centrală în urmă cu câteva luni.
Piețele reacționează după decizia Fed
Majorarea dobânzii era în mare parte anticipată de investitori. Înaintea reuniunii, piețele indicau o probabilitate de peste 90% pentru o creștere de 25 de puncte de bază.
După anunț, indicele S&P 500 a urcat, în timp ce randamentele titlurilor de Trezorerie americane au scăzut.
Pentru consumatori, însă, costurile de finanțare rămân ridicate. Dobânda medie pentru un credit ipotecar cu rată fixă pe 30 de ani ajunsese la 7,19%.
Nivelul este cu aproximativ 38 de puncte de bază peste cel înregistrat înaintea discursului susținut de Warsh la Jackson Hole, pe 28 august, și cu mai mult de un punct procentual peste nivelul de acum un an.
Decizia Fed arată astfel că lupta cu inflația rămâne o prioritate, chiar dacă economia și piața muncii americane continuă să reziste. Pentru lunile următoare, atenția investitorilor se va concentra asupra evoluției prețurilor, energiei și pieței muncii, factori care pot influența următoarea decizie de politică monetară.