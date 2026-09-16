MAE verifică situația unei clase cu predare în limba română din regiunea Odesa, închisă la patru zile de la deschidere

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 21:06

Ministerul Afacerilor Externe a demarat verificări după apariția unor informații privind închiderea unei clase I cu predare în limba română din localitatea Cartal (Orlivka), regiunea Odesa. Clasa fusese deschisă la începutul anului școlar, după mai multe luni de demersuri din partea comunității românești, însă ar fi funcționat doar patru zile.

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