MAE verifică situația unei clase cu predare în limba română din regiunea Odesa, închisă la patru zile de la deschidere

Ministerul Afacerilor Externe a demarat verificări după apariția unor informații privind închiderea unei clase I cu predare în limba română din localitatea Cartal (Orlivka), regiunea Odesa. Clasa fusese deschisă la începutul anului școlar, după mai multe luni de demersuri din partea comunității românești, însă ar fi funcționat doar patru zile.
Potrivit informațiilor prezentate de presa locală, părinții care și-au înscris copiii la clasa cu predare în limba română ar fi fost îndemnați ulterior să opteze pentru o clasă cu predare în limba ucraineană.
MAE cere clarificări de la autoritățile ucrainene
Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri seară că a fost informat despre situația de la Cartal și că au fost întreprinse demersuri atât la București, cât și la Kiev, pentru clarificarea circumstanțelor.
Potrivit MAE, deschiderea clasei cu predare în limba română a fost posibilă în urma demersurilor făcute de Consulatul General al României la Odesa pe lângă autoritățile ucrainene, după ce membrii comunității românești din localitate au solicitat înființarea acesteia.
Reprezentanții consulatului au luat legătura cu autoritățile locale și regionale responsabile de situație.
Mai mult, o delegație consulară română va reveni în localitate vineri, 18 septembrie, pentru o nouă discuție cu reprezentanții comunității, autoritățile și celelalte părți implicate.
Părinții ar fi fost îndemnați să își retragă cererile
Situația de la Cartal a fost relatată și de presa din Republica Moldova. Potrivit informațiilor publicate, părinții ar fi depus în repetate rânduri cereri pentru constituirea clasei cu predare în limba română.
Înainte de începerea anului școlar, aceștia ar fi depus pentru a cincea oară documentele necesare pentru formarea clasei.
După deschiderea acesteia la 1 septembrie, însă, clasa ar fi fost închisă după numai patru zile. Părinții ar fi fost ulterior îndrumați să își retragă solicitările și să își înscrie copiii într-o clasă cu predare în limba ucraineană.
Deocamdată, autoritățile române verifică situația și încearcă să stabilească motivele exacte pentru care activitatea clasei a fost întreruptă.
Educația în limba română, subiect în dialogul București-Kiev
MAE subliniază că drepturile comunității românești din Ucraina reprezintă în mod constant un subiect abordat în dialogul bilateral dintre cele două state.
În lunile de vară și în septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe localități din regiunea Odesa pentru întâlniri cu reprezentanții comunității românești și cu autoritățile locale.
Ministerul afirmă că urmărește respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele incluse în Planul de acțiune privind protecția minorităților naționale, parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Potrivit MAE, respectarea standardelor europene privind protecția minorităților reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare.
Nicușor Dan a primit asigurări privind școlile românești din Ucraina
Situația claselor cu predare în limba română din regiunea Odesa apare în contextul unor discuții mai ample privind reforma educației din Ucraina.
La sfârșitul lunii august, președintele Nicușor Dan declara, după discuțiile purtate la Chișinău cu președintele ucrainean, că a primit asigurări că drepturile comunității românești vor fi luate în considerare în cadrul reformei educaționale.
Șeful statului afirma atunci că urma să fie reluată, după mai mulți ani, activitatea Comitetului mixt pentru minorități și că exista timp pentru identificarea unor soluții astfel încât școlile cu predare în limba română să nu fie afectate.
Cazul clasei I din Cartal este acum verificat de autoritățile române, iar vizita programată pentru 18 septembrie ar urma să ofere noi informații despre situația copiilor și despre posibilitatea continuării studiilor în limba română.