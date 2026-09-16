Criza motorinei se adâncește în Rusia. Jumătate dintre marile rafinării și-au redus sau oprit producția după atacurile Ucrainei

Publicat 16 sept. 2026, 19:29 Actualizat 16 sept. 2026, 19:30

Criza motorinei din Rusia se agravează după ce trei dintre cele mai importante rafinării ale țării au fost nevoite să își reducă drastic producția sau să își oprească temporar activitatea în septembrie, în urma atacurilor ucrainene cu drone. Potrivit unei analize Reuters, cele șase mari rafinării rusești asigură împreună aproximativ jumătate din producția totală de motorină a Rusiei.

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