Criza motorinei se adâncește în Rusia. Jumătate dintre marile rafinării și-au redus sau oprit producția după atacurile Ucrainei

Criza motorinei din Rusia se agravează după ce trei dintre cele mai importante rafinării ale țării au fost nevoite să își reducă drastic producția sau să își oprească temporar activitatea în septembrie, în urma atacurilor ucrainene cu drone. Potrivit unei analize Reuters, cele șase mari rafinării rusești asigură împreună aproximativ jumătate din producția totală de motorină a Rusiei.
Printre unitățile afectate se numără rafinăriile Omsk, Kirishi, Taneco, Volgograd, NORSI și Perm. Potrivit unor surse citate de Reuters, rafinăria Kirishi și-a suspendat complet activitatea, în timp ce rafinăriile Volgograd și NORSI operează la aproximativ 25% din capacitatea nominală.
Atacurile cu drone reduc producția de motorină din Rusia
Producția de motorină a marilor rafinării rusești a scăzut de câteva ori față de nivelul obișnuit, pe fondul avariilor provocate de atacurile cu drone.
Rafinăria Taneco a fost, de asemenea, vizată de un atac cu drone duminică. Sursele citate de Reuters au precizat însă că impactul asupra instalațiilor nu putea fi evaluat imediat.
Situația pune presiune suplimentară pe piața internă a combustibililor din Rusia, în condițiile în care Moscova a introdus deja restricții asupra exporturilor de produse petroliere.
Rusia restricționează exporturile de motorină
Atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești au redus capacitatea de rafinare și au determinat autoritățile de la Moscova să limiteze exporturile de benzină, motorină și combustibil pentru aviație.
Presiunile asupra pieței sunt amplificate și de reducerea ofertei globale de combustibili, pe fondul războiului cu Iranul.
Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), în primele opt luni ale anului 2026, o rafinărie din Rusia a fost lovită cu succes, în medie, o dată la fiecare trei zile.
Exporturile rusești de motorină scăzuseră deja sub pragul de un milion de tone în luna iunie, conform estimărilor traderilor. Dacă sunt incluse și produsele de calitate inferioară, exporturile de motorină și produse similare au ajuns la aproximativ 1,8 milioane de tone.
Prin comparație, cu un an înainte, când rafinăriile rusești funcționau la niveluri normale, Rusia exporta aproximativ 2,5 milioane de tone de motorină pe lună. Dacă era inclusă și motorina de calitate inferioară, volumul ajungea la aproximativ 3,3-3,4 milioane de tone lunar.
Turcia și Brazilia, printre principalii cumpărători ai motorinei rusești
Înainte de introducerea restricțiilor la export, Turcia și Brazilia se numărau printre cei mai mari cumpărători ai motorinei rusești. Cele două țări absorbeau împreună cel puțin jumătate din volumele disponibile pe piața internațională.
Reducerea exporturilor rusești reprezintă astfel un factor suplimentar de presiune pentru piața mondială a combustibililor, în special într-un moment în care oferta globală este deja afectată de tensiunile geopolitice.
Donald Trump îi cere lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești
Criza motorinei din Rusia a ajuns și în atenția președintelui american Donald Trump. Acesta i-a cerut duminică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra infrastructurii rusești de producție a combustibililor.
Trump a susținut că reducerea producției de motorină din Rusia și efectele asupra pieței combustibililor „afectează întreaga lume”.
Ucraina susține însă că rafinăriile și infrastructura petrolieră din Rusia reprezintă ținte militare legitime, în condițiile în care armata rusă continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană.
Prețul motorinei crește și în Statele Unite
Efectele crizei se resimt și pe piața americană. Prețul mediu național al motorinei în SUA a depășit pentru prima dată pragul de 6 dolari pe galon, potrivit GasBuddy.