Noi detalii despre drona rusească găsită pe o plajă din Polonia. Procuror militar: Conținea un focos cu detonator

Publicat 16 sept. 2026, 18:27 Actualizat 16 sept. 2026, 18:28

Procuratura poloneză a anunțat miercuri că aeronava găsită la începutul acestei săptămâni pe o plajă din Polonia este o dronă rusească de tip Gerbera-2, informează AFP.

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