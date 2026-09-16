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Extern· 1 min citire
Noi detalii despre drona rusească găsită pe o plajă din Polonia. Procuror militar: Conținea un focos cu detonator
FOTO: Arhivă
Publicat16 sept. 2026, 18:27
Actualizat16 sept. 2026, 18:28
Procuratura poloneză a anunțat miercuri că aeronava găsită la începutul acestei săptămâni pe o plajă din Polonia este o dronă rusească de tip Gerbera-2, informează AFP.
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