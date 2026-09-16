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Noi detalii despre drona rusească găsită pe o plajă din Polonia. Procuror militar: Conținea un focos cu detonator

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 sept. 2026, 18:27
Actualizat16 sept. 2026, 18:28

Procuratura poloneză a anunțat miercuri că aeronava găsită la începutul acestei săptămâni pe o plajă din Polonia este o dronă rusească de tip Gerbera-2, informează AFP.

Procuror militar: Drona era înarmată

Drona ”a fost securizată şi s-a stabilit că era înarmată”, a declarat presei procurorul însărcinat cu afaceri militare, Bartosz Okoniewski.

Potrivit acestuia, aparatul ”conţinea o ogivă cu un detonator”, fără a oferi însă alte detalii.

Drona urmează să fie analizată de armată pentru a se stabili de unde provine și care era ținta sa.

Polonia investighează incidentul

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunța luni că Forțele Armate au identificat drona în apropierea satului Rusinowo, situat în nord-vestul Poloniei, și au recuperat-o din mare.

Oficialul polonez considera că este posibil ca drona să fi fost pierdută de Rusia în timpul unor teste desfășurate în Marea Baltică.

Secția Militară a Parchetului districtului Szczecin a demarat o anchetă în acest caz, fiind analizată acuzația de ”provocarea unui incident care pune în pericol viaţa sau sănătatea multor persoane şi bunuri de mare valoare”.

Polonia, stat membru al NATO și al Uniunii Europene (UE), care are granițe comune cu Ucraina și cu exclava rusă Kaliningrad, s-a confruntat cu mai multe incursiuni ale unor drone pe teritoriul său de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

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