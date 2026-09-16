Anunțuri majore de la Ursula von der Leyen: ce se schimbă în UE. Cele 12 puncte cheie ale discursului șefei UE

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 16:49

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a folosit discursul privind Starea Uniunii pentru a prezenta o serie de propuneri menite să pregătească Europa pentru o perioadă marcată de amenințări și crize multiple: de la schimbările climatice și războiul hibrid până la migrație și impactul rețelelor sociale asupra copiilor.

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