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Social· 2 min citire
Turistă olandeză, evacuată cu elicopterul din Retezat după un accident grav VIDEO
Turistă olandeză, evacuată cu elicopterul din Retezat
Publicat9 sept. 2026, 17:35
SursăAgerpres
O turistă străină în vârstă de 26 de ani a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor și a unui elicopter pentru a fi scoasă dintr-o zonă izolată a masivului Retezat. Tânăra se afla împreună cu un grup de turiști olandezi în apropierea lacului Zănoaga când a suferit un accident în urma căruia s-a ales cu un traumatism sever la un picior.
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