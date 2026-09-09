Turistă olandeză, evacuată cu elicopterul din Retezat după un accident grav VIDEO

Publicat 9 sept. 2026, 17:35 Sursă Agerpres

O turistă străină în vârstă de 26 de ani a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor și a unui elicopter pentru a fi scoasă dintr-o zonă izolată a masivului Retezat. Tânăra se afla împreună cu un grup de turiști olandezi în apropierea lacului Zănoaga când a suferit un accident în urma căruia s-a ales cu un traumatism sever la un picior.

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