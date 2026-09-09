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Turistă olandeză, evacuată cu elicopterul din Retezat după un accident grav VIDEO

Turistă olandeză, evacuată cu elicopterul din Retezat

Turistă olandeză, evacuată cu elicopterul din Retezat

Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat9 sept. 2026, 17:35
SursăAgerpres

O turistă străină în vârstă de 26 de ani a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor și a unui elicopter pentru a fi scoasă dintr-o zonă izolată a masivului Retezat. Tânăra se afla împreună cu un grup de turiști olandezi în apropierea lacului Zănoaga când a suferit un accident în urma căruia s-a ales cu un traumatism sever la un picior.

Accidentul s-a produs în zona lacului Zănoaga

Incidentul a avut loc marți, după ce turista s-ar fi deplasat pentru a lua apă. În timpul deplasării, aceasta a alunecat și s-a rănit grav la unul dintre picioare.

Accidentul nu a fost anunțat imediat, autoritățile fiind sesizate abia miercuri.

Ovidiu Bodean, șeful Serviciului Județean Salvamont Hunedoara, a explicat circumstanțele în care s-a produs accidentul și motivele pentru care evacuarea terestră a victimei era dificilă.

„Se pare că turista s-a dus după apă și a alunecat, rănindu-se grav la un picior. Incidentul a avut loc în cursul zilei de marți, însă el a fost anunțat abia astăzi. Din cauza locului foarte izolat și a traseului extrem dificil și anevoios, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au solicitat sprijinul unui elicopter pentru transportul victimei la spital”, a declarat, pentru Agerpres, șeful Serviciului Județean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Salvamontiștii au cerut intervenția unui elicopter

Zona în care se afla tânăra este una foarte izolată, iar traseul de acces a fost descris de reprezentantul Salvamont Hunedoara drept extrem de dificil și anevoios.

După ce au ajuns la locul accidentului și au evaluat situația, salvamontiștii au solicitat sprijin aerian pentru evacuarea victimei.

Un elicopter a fost trimis de la Brașov pentru a prelua turista rănită din masivul Retezat.

Tânăra a fost transportată la spitalul din Deva

Elicopterul sosit de la Brașov a dus-o pe tânără la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva, unde a fost transportată pentru evaluare și tratament în urma traumatismului suferit la picior.

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