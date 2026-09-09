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Șofer de microbuz școlar, prins de polițiști că a consumat băuturi alcoolice. Ducea la grădiniță șapte copii

Etilotest (arhiva)

Etilotest (arhiva)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 17:27
Actualizat9 sept. 2026, 17:28

Un sofer de microbuz școlar a fost prins, miercuri, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul de 49 de ani, din comuna Vădeni, ducea șapte copii la o grădiniță din județul Brăila în momentul în care a fost oprit de polițiștii de la Brigada Rutieră.

Etilotestul a indicat o valoare de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila - Serviciul Rutier.

Bărbatul de 49 de ani, din comuna Vădeni, a fost sancţionat contravenţional şi i-a fost reţinut permisul de conducere, în vederea suspendării.

"Astăzi, 9 septembrie, în jurul orei 08:13, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila - Serviciul Rutier au oprit în trafic, pe raza localităţii Baldovineşti, un microbuz destinat transportului şcolar, ce era condus de un bărbat, de 49 de ani, din comuna Vădeni. În momentul depistării, în microbuz se aflau şapte copii, care urmau să fie transportaţi la o grădiniţă. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat", precizează sursa citată.

Un caz similar în județul Timiș

Poliţiştii rutieri desfăşoară în perioada 7-30 septembrie 2026, acţiuni pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului elevilor, fluidizarea traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

Incidentul de la Brăila are loc la două zile după unul similar, petrecut în judeţul Timiş. Polițiștii au oprit pentru control, pe raza orașului Gătaia, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare - Gătaia. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a primit o sancțiune contravențională în valoare de 4.325 de lei și i-a fost reținut permisului de conducere pentru 90 de zile.

Poliţiştii vor continua verificările în trafic şi acţiunile preventive pentru creşterea siguranţei participanţilor la trafic şi, în special, pentru asigurarea unor condiţii de transport cât mai sigure pentru copii.

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