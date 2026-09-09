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Social· 2 min citire
Șofer de microbuz școlar, prins de polițiști că a consumat băuturi alcoolice. Ducea la grădiniță șapte copii
Etilotest (arhiva)
Publicat9 sept. 2026, 17:27
Actualizat9 sept. 2026, 17:28
Un sofer de microbuz școlar a fost prins, miercuri, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul de 49 de ani, din comuna Vădeni, ducea șapte copii la o grădiniță din județul Brăila în momentul în care a fost oprit de polițiștii de la Brigada Rutieră.
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