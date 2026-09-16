După Canada, încă o țară mare cât un continent se apropie de UE. Planul care schimbă jocul

Australia urmărește îndeaproape apropierea dintre Canada și Uniunea Europeană și ia în calcul un parcurs asemănător pentru propriile relații cu blocul comunitar.
Canberra caută noi direcții comerciale în contextul în care tarifele impuse de administrația americană au afectat exporturile australiene.
Ministrul australian al Comerțului, Don Farrell, a declarat că guvernul de la Canberra împărtășește aceeași perspectivă cu autoritățile canadiene în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Oficialul a precizat că Australia va urmări atent strategia premierului canadian Mark Carney, relatează The Independent.
Farrell nu a oferit însă detalii despre existența unor negocieri între Australia și Uniunea Europeană pentru o nouă formă de cooperare. De asemenea, ministrul nu a precizat cum ar putea fi structurat un eventual parteneriat.
Australia caută alternative după tarifele impuse de SUA
Interesul Canberrei pentru o apropiere de Uniunea Europeană apare într-un moment în care Australia încearcă să își diversifice relațiile comerciale.
Exporturile australiene au fost afectate de tarifele introduse de Statele Unite, în pofida relației de securitate de lungă durată dintre cele două țări. Australia și SUA au și un acord de liber schimb, însă acest lucru nu a împiedicat efectele tarifelor asupra exporturilor australiene.
În acest context, Canberra analizează posibilitatea dezvoltării unor relații economice mai strânse cu alte piețe importante, iar modelul urmărit de Canada în relația cu UE reprezintă una dintre variantele care atrag atenția guvernului australian.
Canada negociază o apropiere mai amplă de UE
Discuțiile dintre Canada și Uniunea Europeană nu se limitează la forma tradițională de cooperare comercială.
Potrivit informațiilor citate de publicația britanică, Ottawa și Bruxelles analizează posibilitatea ca anumite categorii de bunuri și servicii canadiene să beneficieze de o libertate mai mare de circulație pe piața europeană. Același lucru ar putea fi valabil și pentru lucrătorii canadieni din anumite sectoare strategice.
Printre domeniile vizate în discuții se află inteligența artificială, energia, apărarea și mineralele critice.
Cooperarea ar putea include și proiecte comune de infrastructură. Printre exemplele analizate se numără centrele de date, serviciile de stocare în cloud, rețelele de sateliți și infrastructura destinată transportului energiei.
Premierul canadian Mark Carney a respins însă ideea ca țara sa să adere propriu-zis la Uniunea Europeană. În schimb, el a vorbit despre construirea unei „alianțe unice” între Canada și blocul comunitar.
Australia vede Europa ca pe o alternativă comercială
Ministrul Don Farrell a transmis că Australia este pregătită să ia în considerare mai multe forme de cooperare viitoare cu Uniunea Europeană.
Oficialul australian a descris economia mondială ca fiind tot mai împărțită între statele care adoptă politici protecționiste și cele care continuă să susțină comerțul liber.
În acest context, consolidarea legăturilor cu Europa poate avea o importanță suplimentară pentru Australia, care dispune de resurse semnificative de materii prime critice.
Aceste resurse sunt importante pentru industriile europene și pentru tranziția energetică, ceea ce creează un interes economic reciproc între Australia și Uniunea Europeană.
Australia și UE au semnat deja un acord de liber schimb
Relațiile comerciale dintre Australia și Uniunea Europeană au făcut deja un pas important înainte.
Cele două părți au semnat în martie un acord de liber schimb, după opt ani de negocieri. Înțelegerea elimină tarifele pentru aproape toate bunurile și poate facilita accesul europenilor la mineralele critice provenite din Australia.
Noul acord oferă astfel o bază deja existentă pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre Canberra și Bruxelles, în timp ce Australia urmărește cu atenție modul în care Canada își construiește propria relație mai strânsă cu Uniunea Europeană.