Cinci presupuși agenți ruși, aduși în fața justiției americane pentru planificarea de asasinate. Viața unui om, negociată pentru 40.000 de dolari

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a inculpat cinci persoane în legătură cu presupuse comploturi sprijinite de Rusia, care ar fi implicat activități de supraveghere, recrutare și asasinate țintite.
Actul de inculpare a fost desecretizat marți, 15 septembrie, iar potrivit documentului, cele cinci persoane ar fi lucrat pentru serviciile de informații ruse pentru a „desfășura atacuri și asasinate în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite”.
Departamentul de Justiție a precizat că toate cele cinci persoane se află încă în libertate.
Cine sunt cele cinci persoane inculpate
Printre cei inculpați se află cetățeanul rus Yuri Khrameev, în vârstă de 63 de ani, și fiul acestuia, Kirill Khrameev, în vârstă de 27 de ani.
În dosar mai sunt menționați cetățenii cubanezi Oemis Romagoza Durruthy, în vârstă de 35 de ani, și Yaidel Delgado Suarez, în vârstă de 35 de ani, precum și cetățeanul venezuelean Angel Eduardo Castro, în vârstă de 22 de ani, scrie Reuters.
Departamentul de Justiție susține că cei cinci au fost acuzați de conspirație pentru finanțarea terorismului.
Yuri Khrameev, Yaidel Delgado Suarez și Angel Eduardo Castro au fost, de asemenea, inculpați pentru conspirație în vederea comiterii unei crime la comandă.
Comploturile ar fi vizat un disident rus din zona Washingtonului
Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a declarat că presupusele comploturi ar fi inclus „eforturi de a asasina un disident rus despre care anchetatorii credeau că se afla în zona Washingtonului, D.C.”.
Potrivit Departamentului de Justiție, rețeaua ar fi recrutat mai multe persoane aflate în Statele Unite pentru a supraveghea disidenți ruși.
Printre persoanele care ar fi fost monitorizate se numărau cel puțin un disident care locuia în Statele Unite și unul aflat în Lituania.
Un recrut ar fi primit o ofertă de 40.000 de dolari
Anchetatorii americani susțin că una dintre persoanele recrutate în Statele Unite ar fi primit o ofertă de 40.000 de dolari pentru a „elimina” sau „face să dispară” o persoană care locuia în SUA.
Departamentul de Justiție afirmă că un alt recrut american ar fi primit, anul trecut, o ofertă de 25.000 de dolari pentru a ucide o persoană care locuia în Lituania.
Cele două cazuri sunt prezentate în actul de inculpare ca exemple ale activităților pe care rețeaua le-ar fi desfășurat în cadrul presupuselor operațiuni sprijinite de serviciile de informații ruse.
Rusia a negat anterior astfel de operațiuni
Ambasada Rusiei nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.
Rusia a negat anterior că ar desfășura astfel de comploturi pe teritoriul altor state, inclusiv în Statele Unite.
Noile acuzații formulate de Departamentul de Justiție american sunt astfel legate de presupuse operațiuni de supraveghere, recrutare și asasinate atribuite unei rețele despre care autoritățile americane susțin că ar fi lucrat pentru serviciile de informații ruse.