Singapore își plătește cetățenii să citească. Câți bani primesc pentru 15 minute de lectură pe zi

Publicat 16 sept. 2026, 10:25 Actualizat 16 sept. 2026, 10:43

Singapore a lansat un program inedit prin care își încurajează cetățenii să citească cel puțin 15 minute pe zi, oferindu-le recompense financiare pentru fiecare sesiune de lectură înregistrată. Inițiativa, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, urmărește să combată fenomenul „doomscrolling-ului”, obiceiul de a petrece perioade îndelungate pe telefon, și să încurajeze concentrarea, gândirea critică și imaginația.

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