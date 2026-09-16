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Educatie· 1 min citire
Singapore își plătește cetățenii să citească. Câți bani primesc pentru 15 minute de lectură pe zi
Cărți/ Profimedia
Publicat16 sept. 2026, 10:25
Actualizat16 sept. 2026, 10:43
Singapore a lansat un program inedit prin care își încurajează cetățenii să citească cel puțin 15 minute pe zi, oferindu-le recompense financiare pentru fiecare sesiune de lectură înregistrată. Inițiativa, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, urmărește să combată fenomenul „doomscrolling-ului”, obiceiul de a petrece perioade îndelungate pe telefon, și să încurajeze concentrarea, gândirea critică și imaginația.
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