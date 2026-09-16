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Educatie· 1 min citire

Singapore își plătește cetățenii să citească. Câți bani primesc pentru 15 minute de lectură pe zi

Cărți/ Profimedia

Cărți/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 10:25
Actualizat16 sept. 2026, 10:43

Singapore a lansat un program inedit prin care își încurajează cetățenii să citească cel puțin 15 minute pe zi, oferindu-le recompense financiare pentru fiecare sesiune de lectură înregistrată. Inițiativa, desfășurată pe o perioadă de cinci ani, urmărește să combată fenomenul „doomscrolling-ului”, obiceiul de a petrece perioade îndelungate pe telefon, și să încurajeze concentrarea, gândirea critică și imaginația.

Participanții primesc 20 de monede virtuale pentru o sesiune de lectură de cel puțin 15 minute. Este permisă o singură sesiune pe zi, iar după acumularea a 1.000 de monede, acestea pot fi schimbate pentru un dolar singaporez, echivalentul a aproximativ 80 de cenți. Astfel, pentru a primi un dolar, sunt necesare 50 de sesiuni zilnice de lectură.

„Știm că obiceiurile se formează prin acțiuni mici și constante. Așadar, începem cu un obiectiv simplu: să citim doar 15 minute pe zi – în autobuz, înainte de culcare sau în timpul pauzei de masă”, a declarat Melissa Tam, directoarea consiliului bibliotecii naționale, pentru Straits Times.

Inițiativa vine în contextul în care autoritățile din Singapore analizează și alte măsuri pentru reducerea impactului negativ al rețelelor de socializare asupra tinerilor, inclusiv posibilitatea introducerii unei limite zilnice de utilizare.

Recompensele financiare sunt deja folosite în Singapore pentru a încuraja anumite comportamente. În trecut, au fost oferite vouchere la supermarket pentru mersul pe jos și premii pentru atingerea unor obiective zilnice privind numărul de pași.

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