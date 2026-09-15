Vacanța de schi 2027. Când sunt stabilite zile libere pentru elevi în fiecare județ din România

Vacanța de schi 2027, cunoscută și drept vacanța mobilă din luna februarie, va avea loc în perioade diferite pentru elevii din România. În funcție de județ, elevii vor fi în vacanță fie în perioada 15-21 februarie, fie între 22-28 februarie, fie între 1-7 martie 2027.
Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2026-2027, Ministerul Educației și Cercetării a stabilit trei săptămâni în care inspectoratele școlare au putut programa vacanța mobilă. Alegerea perioadei a fost făcută la nivel județean, după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice.
Când este vacanța de schi în 2027
În anul școlar 2026-2027, vacanța mobilă poate fi programată în una dintre următoarele perioade:
15-21 februarie 2027
22-28 februarie 2027
1-7 martie 2027
Astfel, nu toți elevii din România vor avea vacanța în aceeași săptămână.
Vacanța de schi 2027 în fiecare județ
15-21 februarie 2027
Cei mai devreme intră în vacanță elevii din următoarele patru județe:
Bistrița-Năsăud
Cluj
Dolj
Suceava
22-28 februarie 2027
Cea mai mare parte a elevilor din România, inclusiv cei din București, vor avea vacanță în perioada 22-28 februarie 2027.
În această categorie intră:
Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, precum și municipiul București.
1-7 martie 2027
În ultima săptămână disponibilă pentru vacanța mobilă vor intra în vacanță elevii din:
Alba
Arad
Buzău
Caraș-Severin
Ialomița
De ce vacanța din februarie 2027 diferă de la un județ la altul?
Ministerul Educației a stabilit intervalul general în care poate fi organizată vacanța mobilă, respectiv 15 februarie – 7 martie 2027. Săptămâna exactă a fost stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Decizia a fost luată după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Școlile au avut obligația să informeze părinții cu privire la structura detaliată a anului școlar și la perioada în care a fost programată vacanța.
Cum se schimbă modulele de cursuri în funcție de vacanță
Vacanța mobilă influențează și perioadele în care se încheie și încep modulele de cursuri.
Modulul 3 începe pentru toți elevii luni, 11 ianuarie 2027, după vacanța de iarnă. În funcție de județ, acesta se încheie la:
12 februarie 2027
19 februarie 2027
26 februarie 2027
După vacanța mobilă începe Modulul 4, în funcție de săptămâna aleasă:
22 februarie 2027
1 martie 2027
8 martie 2027
Pentru toți elevii, Modulul 4 se încheie vineri, 23 aprilie 2027.
Calendarul vacanțelor din anul școlar 2026-2027
Pe lângă vacanța de schi din februarie-martie 2027, elevii vor avea și celelalte perioade de vacanță prevăzute în structura anului școlar.
24 octombrie – 1 noiembrie 2026
Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie 2026.
Vacanța de iarnă 2026-2027
23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027
Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027.
Vacanța de schi 2027
În funcție de județ:
15-21 februarie 2027
22-28 februarie 2027
1-7 martie 2027
Vacanța de primăvară 2027
24 aprilie – 4 mai 2027
Elevii revin la cursuri miercuri, 5 mai 2027.
Vacanța de vară 2027
Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027.
Există însă excepții pentru clasele terminale: