Vacanța de schi 2027. Când sunt stabilite zile libere pentru elevi în fiecare județ din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 23:55

Vacanța de schi 2027, cunoscută și drept vacanța mobilă din luna februarie, va avea loc în perioade diferite pentru elevii din România. În funcție de județ, elevii vor fi în vacanță fie în perioada 15-21 februarie, fie între 22-28 februarie, fie între 1-7 martie 2027.

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