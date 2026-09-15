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Poliția Capitalei, după atacul asupra echipei Realitatea PLUS. Anchetă pentru identificarea agresorilor

Peste 30 de persoane au fost duse la poliție pentru cercetări. Foto/Inquam Photos

Peste 30 de persoane au fost duse la poliție pentru cercetări. Foto/Inquam Photos

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 20:21

Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu după apariția imaginilor în care doi jurnaliști ar fi fost agresați fizic în timpul protestului din Piața Victoriei. Oamenii legii au demarat verificări pentru stabilirea exactă a situației și identificarea persoanelor suspectate de agresiune.

Potrivit Poliției Capitalei, imaginile apărute în spațiul public surprind un incident în care doi reprezentanți ai mass-media ar fi fost atacați. În acest caz, polițiștii fac cercetări și desfășoară demersuri pentru depistarea celor bănuiți și conducerea acestora la o subunitate de poliție.

Poliția: Peste 30 de persoane, duse la secții pentru verificări

În paralel cu ancheta privind agresarea jurnaliștilor, forțele de ordine continuă intervențiile pentru restabilirea climatului de siguranță în zona protestului.

Poliția Capitalei precizează că, până la momentul comunicatului, peste 30 de persoane au fost conduse la sediile unor subunități de poliție, pentru verificări și pentru dispunerea măsurilor legale.

Autoritățile transmit că intervenția forțelor de ordine are ca obiectiv protejarea tuturor persoanelor aflate în zona manifestației, inclusiv a jurnaliștilor care transmit de la protest.

Recomandări pentru jurnaliștii aflați la protest

Poliția le recomandă reprezentanților mass-media să acorde o atenție sporită siguranței personale și să părăsească zonele în care observă comportamente violente sau situații care le pot pune în pericol integritatea.

Totodată, jurnaliștii sunt sfătuiți să solicite sprijinul forțelor de ordine atunci când situația o impune.

Poliția Capitalei subliniază că libertatea de exprimare și dreptul publicului de a fi informat trebuie exercitate în condiții de siguranță, iar orice act de violență va fi tratat cu fermitate și în conformitate cu legea.

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