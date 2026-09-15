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Social· 2 min citire
Poliția Capitalei, după atacul asupra echipei Realitatea PLUS. Anchetă pentru identificarea agresorilor
Peste 30 de persoane au fost duse la poliție pentru cercetări. Foto/Inquam Photos
Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu după apariția imaginilor în care doi jurnaliști ar fi fost agresați fizic în timpul protestului din Piața Victoriei. Oamenii legii au demarat verificări pentru stabilirea exactă a situației și identificarea persoanelor suspectate de agresiune.
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