Poliția Capitalei, după atacul asupra echipei Realitatea PLUS. Anchetă pentru identificarea agresorilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 20:21

Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu după apariția imaginilor în care doi jurnaliști ar fi fost agresați fizic în timpul protestului din Piața Victoriei. Oamenii legii au demarat verificări pentru stabilirea exactă a situației și identificarea persoanelor suspectate de agresiune.

Distribuie articolul