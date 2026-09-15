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Social· 1 min citire
Interlop ieșean, în stare critică după ce a fost găsit împușcat în cap
Ancheta polițiștilor va stabili dacă interlopul a vrut să se sinucidă sau cineva a vrut să îl omoare
Un interlop ieșean a fost găsit împuşcat într-o pădure din zona localităţii Holboca. Bărbatul a fost transportat la spital, dar starea lui este critică.
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