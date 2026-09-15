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Interlop ieșean, în stare critică după ce a fost găsit împușcat în cap

Ancheta polițiștilor va stabili dacă interlopul a vrut să se sinucidă sau cineva a vrut să îl omoare

Ancheta polițiștilor va stabili dacă interlopul a vrut să se sinucidă sau cineva a vrut să îl omoare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 15:55

Un interlop ieșean a fost găsit împuşcat într-o pădure din zona localităţii Holboca. Bărbatul a fost transportat la spital, dar starea lui este critică.

Victima se numeşte Viorel Oarză şi este un cunoscut interlop din Iaşi. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi au declarat că pacientul se află în UPU în stare de comă de gradul patru. Bărbatul are o plagă împuşcată cranio-cerebrală. Anchetatorii fac cercetări pentru a stabili dacă Oarză a vrut să se sinucidă sau cineva a vrut să îl omoare.

”Poliţia a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în pădurea din comuna Holboca, se află un bărbat care prezintă o rană la nivelul capului. În urma deplasării la faţa locului, cele sesizate s-au confirmat, fiind identificat un bărbat, de 51 de ani, care a fost preluat de echipajul medical şi transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. În proximitatea bărbatului a fost identificat un obiect ce prezintă caracteristicile unei arme, acesta fiind ridicat în vederea efectuării verificărilor şi stabilirii naturii, provenienţei şi eventualei utilizări a acestuia”, au declarat reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

De-a lungul timpului, interlopul a fost protagonist în mai multe conflicte. În primăvară, a avut o dispută cu un dezvoltator imobiliar. Scandalul a avut loc într-o spălătorie auto.

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