Bărbat, prins la doi ani după ce a abuzat o minoră. Se ascundea în București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 16:53

Un bărbat de 27 de ani din județul Argeș, cercetat într-un dosar privind raporturi sexuale cu o minoră de 14 ani, a fost depistat în București la aproximativ doi ani de la faptele anchetate. Acesta ar fi părăsit județul Argeș și s-ar fi sustras cercetărilor, fiind găsit de polițiștii din Capitală.

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