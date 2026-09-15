Bărbat, prins la doi ani după ce a abuzat o minoră. Se ascundea în București

Un bărbat de 27 de ani din județul Argeș, cercetat într-un dosar privind raporturi sexuale cu o minoră de 14 ani, a fost depistat în București la aproximativ doi ani de la faptele anchetate. Acesta ar fi părăsit județul Argeș și s-ar fi sustras cercetărilor, fiind găsit de polițiștii din Capitală.
Ancheta a început în 2024
Potrivit polițiștilor din Argeș, ancheta vizează fapte care ar fi avut loc în luna ianuarie 2024, pe raza comunei Rociu.
La momentul respectiv, bărbatul avea 25 de ani și, conform cercetărilor efectuate de anchetatori, ar fi întreținut în trei rânduri raporturi sexuale cu o fată în vârstă de 14 ani.
Polițiștii s-au autosesizat după ce au aflat despre relația dintre bărbat și adolescentă și au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele.
Dosarul a fost instrumentat sub coordonarea procurorilor, iar anchetatorii au continuat demersurile pentru identificarea bărbatului și clarificarea întregii activități investigate.
Bărbatul ar fi plecat din Argeș și s-ar fi ascuns în București
În perioada în care ancheta a continuat, bărbatul nu s-ar mai fi aflat în județul Argeș. Conform informațiilor furnizate de poliție, acesta s-ar fi sustras cercetărilor după ce a părăsit zona.
La finalul săptămânii trecute, polițiștii au reușit să îl localizeze în municipiul București.
Bărbatul a fost depistat de agenții Secției 25 Poliție București și dus la sediul poliției în baza unui mandat de aducere emis în cadrul dosarului.
Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.
A fost plasat sub control judiciar
După expirarea perioadei de reținere, cazul a ajuns în fața instanței.
Judecătoria Costești a decis ca bărbatul să fie cercetat în libertate, sub măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.
Totodată, instanța a dispus monitorizarea electronică a acestuia.
Cercetările nu sunt finalizate, iar anchetatorii continuă verificările pentru stabilirea întregii activități și pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care ar fi fost comise faptele.
Ce spun sursele despre relația dintre cei doi
Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că raporturile sexuale dintre bărbat și fata de 14 ani ar fi avut loc cu consimțământul adolescentei.
Cu toate acestea, potrivit acelorași surse, vârsta minorei și diferența de vârstă dintre aceasta și bărbat sunt elemente relevante din punct de vedere juridic, iar faptele sunt cercetate ca viol asupra unui minor.
Încadrarea juridică și situația de fapt urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare.
Polițiștii din Argeș desfășoară în continuare cercetări sub supravegherea procurorilor. Ancheta urmărește documentarea întregii activități infracționale și stabilirea exactă a împrejurărilor în care au avut loc faptele investigate.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.