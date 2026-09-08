Angela Merkel, în șoc după victoria AfD: „Îmi face inima să sângereze”

Fostul cancelar german Angela Merkel a reacționat la scorul obținut de AfD în Saxonia-Anhalt și a criticat strategia „cordonului sanitar” folosită pentru izolarea partidului.
Angela Merkel, șocată de rezultatul AfD
Victoria categorică a partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt a provocat o reacție puternică din partea fostului cancelar Angela Merkel. Politiciana de centru-dreapta consideră rezultatul obținut de formațiune „pur și simplu șocant” și spune că acesta reprezintă un moment important în istoria Germaniei.
Declarațiile au fost făcute marți, la un eveniment organizat în orașul Koln de compania de telecomunicații Deutsche Telekom. Merkel, care a condus guvernul federal german timp de 16 ani, a vorbit despre rezultatul alegerilor și despre impactul acestuia asupra formațiunii din care face parte, Uniunea Creștin-Democrată (CDU).
„Sondajele l-au anticipat, dar să vezi rezultatul negru pe alb este pur şi simplu şocant. Pentru mine, ce membră a Uniunii Creştin-Democrate, este ceva care îmi face inima să sângereze”, a spus Merkel.
Merkel pune sub semnul criticii strategia „cordonului sanitar”
Fosta șefă a guvernului german nu a criticat însă doar rezultatul obținut de AfD. Angela Merkel a contestat și strategia prin care formațiunile politice de centru-dreapta și centru-stânga, pro-UE și progresiste, încearcă să mențină partidul în afara alianțelor politice.
Cunoscută drept „cordon sanitar”, această strategie presupune refuzul oricărei alianțe cu AfD, formațiune descrisă în material drept conservatoare, eurosceptică și anti-migrație.
În opinia lui Merkel, partidele care susțin această strategie ar trebui să acorde mai multă atenție propriilor programe și să explice alegătorilor, într-un mod convingător, ce soluții propun pentru problemele cu care se confruntă țara.
Ce spune Merkel despre relația cu AfD
Angela Merkel consideră că partidele democratice ar trebui să își prezinte mai clar propriile politici, iar apoi să explice de ce o eventuală colaborare cu AfD nu este posibilă.
Cordonul sanitar ”este ceva ce nu a fost inventat de mine şi nu-mi place cum funcţionează. Nu e ceva care să convingă oamenii. Trebuie să li se spună ce se doreşte pentru ţară, să se formuleze poziţii concrete, de exemplu, cu privire la pensii, iar plecând de la acestea să se demonstreze că o cooperare cu AfD nu este posibilă”, a argumentat Angela Merkel.
Fosta cancelară a comentat și modul în care s-a desfășurat campania electorală din Saxonia-Anhalt. Potrivit acesteia, în confruntarea electorală, reacțiile emoționale ale alegătorilor au avut un rol mai important decât datele și argumentele bazate pe fapte.
Emoțiile alegătorilor au cântărit mai mult decât datele
Merkel a oferit situația locurilor de muncă din land drept exemplu pentru modul în care emoțiile pot influența votul. Deși șomajul a scăzut considerabil în Saxonia-Anhalt, acest argument ar fi avut un impact mai redus în fața temerilor populației legate de siguranța propriilor locuri de muncă.
„Desigur, emoţiile sunt şi ele importante şi trebuie să ajungem la oameni de asemenea emoţional. Dar faptele trebuie luate în considerare în argumente. Dacă permitem ca emoţiile să prevaleze în faţa faptelor, vom suferi un regres al civilizaţiei”, a avertizat Merkel.
AfD a obținut un scor de 43,8% în Saxonia-Anhalt
Rezultatul care a determinat reacția fostului cancelar german a fost înregistrat duminică, la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt.
Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut 43,8% din voturi, în timp ce Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a fost votată de 17,2% dintre alegători.
CDU este partidul din care fac parte atât Angela Merkel, cât și actualul cancelar federal german, Friedrich Merz.