Lovitură pentru tații poligami care cereau reîntregirea familiei în UE. CEDO a decis într-un caz cu 3 soții și 13 copii

Publicat 8 sept. 2026, 17:08 Actualizat 8 sept. 2026, 17:11 Sursă Agerpres

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins cererea unui yemenit stabilit în Țările de Jos, care voia să își aducă în Europa cinci copii proveniți din alte două căsătorii.

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