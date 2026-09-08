Lovitură pentru tații poligami care cereau reîntregirea familiei în UE. CEDO a decis într-un caz cu 3 soții și 13 copii

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins cererea unui yemenit stabilit în Țările de Jos, care voia să își aducă în Europa cinci copii proveniți din alte două căsătorii.
Decizia CEDO privind familiile poligame
Tații care au mai multe soții în țara de origine nu pot beneficia automat de reîntregirea familială pentru copiii proveniți din uniuni poligame, atunci când acest lucru intră în conflict cu legislația statului european în care locuiesc.
Aceasta este concluzia Curții Europene a Drepturilor Omului într-un dosar privind un cetățean yemenit stabilit în Țările de Jos. Judecătorii de la Strasbourg au stabilit că un stat european nu poate fi obligat să recunoască o căsătorie poligamă dacă aceasta contravine propriei ordini juridice.
CEDO a precizat că, atunci când un stat își stabilește politica de imigrație ținând cont de legăturile familiale, acesta nu este obligat să recunoască astfel de căsătorii.
Cazul yemenitului cu trei soții
Dosarul analizat de CEDO îl privește pe un bărbat din Yemen, în vârstă de 56 de ani, care are trei soții în țara sa de origine.
Bărbatul locuiește din 2018 în Țările de Jos, unde a primit azil. Autoritățile olandeze i-au permis să își aducă în Europa una dintre soții și cei opt copii pe care îi are împreună cu aceasta.
Situația a fost diferită în cazul celorlalți cinci copii ai săi, proveniți din celelalte două căsătorii. Autoritățile olandeze le-au refuzat intrarea pe teritoriul țării, invocând faptul că poligamia este interzisă în Țările de Jos.
Tatăl a contestat decizia în instanțele olandeze, însă fără succes. El a susținut că solicitarea sa nu urmărea facilitarea unei căsătorii poligame, întrucât nu intenționa să își aducă în Europa și celelalte două soții.
Cererea sa viza exclusiv posibilitatea de a-și aduce în Țările de Jos copiii proveniți din celelalte două căsătorii.
De ce a respins CEDO plângerea
După ce a pierdut procedurile în instanțele din Țările de Jos, bărbatul a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El a considerat că refuzul autorităților i-a încălcat dreptul la respectarea vieții de familie.
CEDO nu i-a dat însă câștig de cauză. Judecătorii au ținut cont inclusiv de faptul că autoritățile olandeze îi oferiseră posibilitatea de a divorța de celelalte două soții.
Bărbatul a refuzat această variantă, iar CEDO a considerat relevant acest aspect în analiza solicitării sale privind reîntregirea familială.
Poligamia este interzisă în statele membre ale Consiliului Europei
Judecătorii de la Strasbourg au subliniat că există un consens european puternic în privința interzicerii poligamiei.
„Faptul că poligamia este proscrisă în toate statele membre ale Consiliului Europei arată că există un puternic consens european în materie”, au notat judecătorii.
În acest context, Curtea a apreciat că statele membre au o marjă largă de apreciere atunci când stabilesc dacă acordă sau nu dreptul la reîntregirea familiei în cazul taților și copiilor proveniți din căsătorii poligame.
„statele membre dispun de o mare latitudine pentru a decide să acorde sau nu beneficiul reîntregirii familiale taților și copiiilor proveniți din căsătorii poligame”, au concluzionat judecătorii.