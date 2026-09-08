Dunărea, la debite alarmant de mici: hidrologii anunță un deficit major la intrarea în România

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 16:50

Dunărea se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani. Debitul măsurat marți dimineață la intrarea fluviului în România, în zona Baziaș, era de numai 1.400 m3/s, mult sub media obișnuită pentru luna septembrie, de aproximativ 3.800 m3/s.

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