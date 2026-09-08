Dunărea, la debite alarmant de mici: hidrologii anunță un deficit major la intrarea în România

Dunărea se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani. Debitul măsurat marți dimineață la intrarea fluviului în România, în zona Baziaș, era de numai 1.400 m3/s, mult sub media obișnuită pentru luna septembrie, de aproximativ 3.800 m3/s.
Administrația Națională „Apele Române” avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în zilele următoare. Conform prognozelor hidrologice, debitul Dunării poate coborî în jurul valorii de 1.300 m3/s până în 14 septembrie.
Debitul Dunării scade și în aval de Porțile de Fier
Specialiștii care urmăresc evoluția fluviului arată că diminuarea debitelor nu se observă doar în sectorul Baziaș. Tendința de scădere este înregistrată și în aval de Porțile de Fier, inclusiv în zonele Gruia și Calafat.
Valoarea actuală este cu aproximativ două treimi mai mică decât media multianuală specifică acestei perioade. Hidrologii atrag atenția că nivelul redus al apei poate afecta activități importante pentru economia locală și națională.
Navigația pe Dunăre, afectată de nivelul redus al apei
Primele probleme sunt resimțite în transportul pe apă. Pe anumite sectoare, adâncimea șenalului navigabil se reduce, iar navele pot întâmpina dificultăți sau pot fi nevoite să își limiteze încărcătura.
În condițiile unui debit scăzut, fiecare variație a nivelului apei poate conta pentru siguranța și desfășurarea normală a navigației. Restricțiile pot avea efecte asupra transportului de mărfuri, dar și asupra operatorilor economici care depind de ruta fluvială.
Presiune asupra energiei, agriculturii și alimentării cu apă
Reprezentanții „Apele Române” subliniază că Dunărea are un rol important în producția de energie hidro, dar și în funcționarea unor obiective energetice care folosesc apă din fluviu. Un debit redus poate pune presiune suplimentară asupra infrastructurii energetice, mai ales în perioadele cu consum ridicat.
Efectele pot fi resimțite și în agricultură, în special în zona irigațiilor, dar și în comunitățile care folosesc Dunărea ca sursă de apă. Potrivit specialiștilor, nivelul actual reprezintă un semnal de alarmă pentru toate domeniile dependente de resursele de apă ale fluviului.
„Apele Române” atrage atenția că deficitul hidrologic nu are consecințe doar asupra albiei Dunării, ci se poate extinde asupra economiei și a localităților riverane.