UE face o excepție pentru Ucraina. Kievul poate cumpăra rachete Patriot cu 3,2 miliarde de euro

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o derogare care permite Ucrainei să cumpere interceptoare Patriot cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro.
Kievul primește acces la fonduri pentru rachete Patriot
Ucraina va putea utiliza 3,2 miliarde de euro din programul european de asistență financiară pentru achiziționarea de rachete interceptoare destinate sistemelor americane de apărare antiaeriană Patriot. Decizia a fost anunțată marți de Uniunea Europeană, potrivit AFP și EFE.
Fondurile fac parte dintr-un împrumut european în valoare totală de 90 de miliarde de euro, prin care Kievul primește sprijin atât pentru apărare, cât și pentru acoperirea deficitului bugetar.
Din suma totală, 60 de miliarde de euro sunt destinate achizițiilor militare, iar alte 30 de miliarde de euro sunt alocate pentru acoperirea deficitului bugetar al Ucrainei. Banii sunt acordați în tranșe până la sfârșitul anului viitor.
De ce a fost nevoie de o derogare
Una dintre condițiile programului european prevede ca Ucraina să acorde prioritate echipamentelor militare fabricate în Uniunea Europeană. În cazul sistemelor de apărare aeriană, un echivalent european al Patriot este sistemul franco-italian SAMP/T, însă disponibilitatea acestuia este redusă.
În aceste condiții, statele membre ale UE au acceptat o derogare de la regulile împrumutului, astfel încât Kievul să poată folosi banii europeni pentru achiziționarea interceptoarelor Patriot fabricate în Statele Unite.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia statelor membre.
„Salut acordul statelor membre privind derogarea acordată Ucrainei de a cumpăra echipamente cruciale pentru sistemele de apărare aeriană Patriot”, a declarat Ursula von der Leyen.
„Kievul va putea folosi următoarea tranșă de 3,2 miliarde de euro „pentru a-și proteja mai bine spațiul aerian în fața atacurilor rusești nediscriminatorii”, a adăugat președinta Comisiei Europene.
Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
Programul european prevede ca Ucraina să ramburseze împrumutul doar în cazul în care Rusia îi va plăti „reparații de război”. În lipsa unor astfel de plăți din partea Moscovei, rambursarea va reveni statelor membre ale UE care au acceptat să garanteze împrumutul.
Ungaria, Cehia și Slovacia sunt singurele state membre care au refuzat să ofere garanții pentru acest program.
Până în prezent, tranșele deja acordate Ucrainei prin acest mecanism însumează 8,4 miliarde de euro.
Rachetele Patriot sunt esențiale pentru apărarea Ucrainei
Interceptoarele Patriot au o eficiență ridicată împotriva rachetelor balistice pe care Rusia le lansează aproape zilnic asupra unor ținte din Ucraina.
Lipsa rachetelor Patriot a devenit însă o problemă pentru armata ucraineană. Din cauza numărului insuficient de interceptoare, forțele ucrainene au încetat să mai comunice public numărul țintelor aeriene rusești doborâte, pentru a nu face evidentă rata redusă de interceptare.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat în repetate rânduri aliaților să furnizeze mai multe rachete Patriot. Stocurile disponibile pentru acest tip de muniție au fost însă afectate sever de războiul pornit de Statele Unite împotriva Iranului.
Ucraina ar putea cumpăra aproximativ o mie de interceptoare
Ministrul ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, a declarat că fondurile deblocate prin derogarea acordată de Uniunea Europeană ar putea permite Ucrainei să achiziționeze aproximativ o mie de rachete Patriot.
Cea mai mare parte a acestor interceptoare ar urma însă să fie livrată abia în anii următori. Din acest motiv, ministrul ucrainean al apărării le-a cerut statelor și organizațiilor care susțin Kievul în războiul împotriva Rusiei să accelereze ajutorul militar acordat Ucrainei.