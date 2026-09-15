Anca Alexandrescu, reacție după violențele din Piața Victoriei: „Asta nu e suveranism. Asta e huliganism”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 20:15

Realizatoarea Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, condamnă ferm violențele izbucnite la protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei și avertizează că astfel de incidente pot compromite, „pas cu pas”, mișcarea suveranistă.

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