Anca Alexandrescu, reacție după violențele din Piața Victoriei: „Asta nu e suveranism. Asta e huliganism”

Realizatoarea Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, condamnă ferm violențele izbucnite la protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei și avertizează că astfel de incidente pot compromite, „pas cu pas”, mișcarea suveranistă.
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a reacționat ferm după violențele izbucnite la protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei. Aceasta s-a delimitat de manifestanții care au recurs la acte de agresiune și a avertizat că astfel de incidente pot afecta grav imaginea mișcării suveraniste.
Mesajul realizatoarei Realitatea PLUS vine în contextul confruntărilor dintre un grup de protestatari și forțele de ordine. Anca Alexandrescu susține că dreptul la protest trebuie apărat, însă violența nu poate fi justificată și nu reprezintă o soluție pentru revendicările manifestanților.
Anca Alexandrescu: „Asta nu e suveranism! Asta e huliganism”
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Anca Alexandrescu a condamnat comportamentul celor care au recurs la violență și i-a criticat inclusiv pe cei care susțin astfel de acțiuni.
„Asta nu e suveranism! Asta e huliganism, și cei care aplaudă așa ceva înseamnă că nu sunt diferiți de cei împotriva cărora spun că luptă!”, a transmis realizatoarea TV.
Anca Alexandrescu a avertizat că incidentele violente pot compromite în timp o mișcare în care, spune ea, numeroși români și-au pus speranțele.
„Așa se compromite, pas cu pas, o mișcare în care foarte mulți români și-au pus speranțe!”, a adăugat aceasta.
Realizatoarea a precizat că susține în continuare dreptul oamenilor de a protesta, dar a exclus orice asociere între protestele pașnice și violență.
„Am susținut și voi susține mereu protestele, însă violența și huliganii, niciodată!”, a afirmat Anca Alexandrescu.
AUR condamnă violențele și cere explicații privind intervenția Jandarmeriei
Reacția Ancăi Alexandrescu vine în aceeași zi în care reprezentanții AUR s-au delimitat, la rândul lor, de persoanele care au recurs la acte de violență în timpul protestului fermierilor.
Formațiunea politică a criticat însă modul în care au intervenit forțele de ordine și susține că gazele lacrimogene ar fi fost folosite asupra întregii mulțimi. AUR solicită explicații cu privire la intervenția Jandarmeriei și la modul în care au fost gestionate incidentele din Piața Victoriei.
Protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Capitală a degenerat în confruntări între unii manifestanți și jandarmi, iar autoritățile au intervenit pentru restabilirea ordinii publice. În acest context, mesajele de condamnare a violenței s-au multiplicat, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească cine sunt persoanele implicate în incidente.