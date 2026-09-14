Ministrul Educației: „Salariile profesorilor sunt asigurate în 2026, fără rectificare bugetară”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 sept. 2026, 17:36

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, dă asigurări că salariile profesorilor vor fi plătite fără probleme în ultimele luni ale anului. Ministerul se va încadra în bugetul aprobat, fără a fi necesară o rectificare bugetară.

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