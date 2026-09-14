Ministrul Educației: „Salariile profesorilor sunt asigurate în 2026, fără rectificare bugetară”

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, dă asigurări că salariile profesorilor vor fi plătite fără probleme în ultimele luni ale anului. Ministerul se va încadra în bugetul aprobat, fără a fi necesară o rectificare bugetară.
Potrivit ministrului, bugetul Ministerului Educației este suficient pentru acoperirea cheltuielilor, fără să fie necesară o rectificare bugetară.
Mihai Dimian: Nu sunt probleme cu plata salariilor profesorilor
Întrebat dacă există riscul ca profesorii să întâmpine probleme în ceea ce privește plata salariilor în ultimele luni ale anului, în contextul dificultăților financiare din sistemul medical, ministrul Educației a precizat că instituția pe care o conduce se va încadra în bugetul disponibil.
Mihai Dimian a subliniat că, în acest moment, nu este nevoie de o rectificare bugetară pentru asigurarea veniturilor din sistemul de educație.
„Noi ne încadrăm în buget și fără să avem rectificare”, a declarat ministrul Educației.
Oficialul a precizat însă că situația financiară nu reprezintă un motiv de satisfacție, întrucât consideră necesară o majorare a tarifului pentru plata cu ora.
Ministrul Educației cere majorarea tarifului pentru plata cu ora
Mihai Dimian a explicat că nivelul actual al tarifului pentru plata cu ora face dificilă atragerea de personal din afara sistemului de învățământ.
„Nu spun asta cu bucurie, pentru că era nevoie de o creștere a tarifului la plata cu ora. Nu poți atrage personal din afara sistemului cu tarifele actuale”, a afirmat ministrul.
Potrivit acestuia, majorarea tarifului pentru plata cu ora ar putea contribui la atragerea unor noi cadre didactice și la acoperirea mai eficientă a necesarului de personal din școli și universități.
Tariful pentru plata cu ora ar putea crește cu 70%
Ministrul Educației a făcut referire și la proiectul noii legi a salarizării, în care este prevăzută o creștere semnificativă a tarifului pentru plata cu ora.
Mihai Dimian a precizat că, în forma actuală a proiectului, tariful ar urma să fie majorat cu aproximativ 70%.
„Dacă vă uitați la proiectul legii salarizării, o să vedeți un tarif la plata cu ora care ar fi crescut cu 70 la sută”, a declarat ministrul.
El a adăugat că rămâne de văzut care va fi decizia partidelor politice și când vor putea fi aplicate măsurile privind veniturile profesorilor.
Ministrul: Sunt necesare măsuri pentru creșterea veniturilor profesorilor
Mihai Dimian a subliniat că în domeniul educației există numeroase activități care trebuie finanțate și că una dintre preocupările sale este îmbunătățirea veniturilor cadrelor didactice.
Ministrul consideră că eventualele beneficii prevăzute în noua legislație salarială trebuie să ajungă cât mai rapid la profesori, însă aplicarea acestora depinde de deciziile politice.
Mihai Dimian, prezent la deschiderea anului universitar la Iași
Declarațiile ministrului Educației au fost făcute luni, la Iași, unde Mihai Dimian a participat la deschiderea anului universitar la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”.
La festivitatea organizată în aula universității au fost prezenți oficialități locale, rectorii universităților din Iași, studenți, directori ai colegiilor agricole și reprezentanți ai stațiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est.