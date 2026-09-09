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Vremea· 2 min citire
Meteo 9 septembrie: Temperaturile urcă în sud și est, dar ploile revin în vest
Foto/Arhivă
Românii se bucură în continuare de temperaturi ridicate pe 9 septembrie, în special în sud și est. Vremea se schimbă însă treptat, iar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în mai multe regiuni.
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