Ploi și vânt după temperaturile de foc. Schimbări bruște de temperatură

Publicat 6 sept. 2026, 08:40 Sursă Realitatea PLUS

Meteorologii au emis un cod galben de vânt pentru mai multe județe, iar vremea se va răci în orele următoare. Sunt anunțate și ploi puternice în unele zone. Totul după căldura sufocantă din ultimele zile.

Distribuie articolul