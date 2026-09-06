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Vremea· 1 min citire

Ploi și vânt după temperaturile de foc. Schimbări bruște de temperatură

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 08:40
SursăRealitatea PLUS

Meteorologii au emis un cod galben de vânt pentru mai multe județe, iar vremea se va răci în orele următoare. Sunt anunțate și ploi puternice în unele zone. Totul după căldura sufocantă din ultimele zile.

„Din această dimineață începând cu orele 09:00 și până la orele 21:00 va intra în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului în partea de sud-vest a Olteniei, în sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, precum și Carpații Orientali și Meridionali.

Astăzi ploi de scurtă durată, așteptăm în special pe parcursul după-amiezii, pe suprafețe restrânse, în Transilvania, la munte și în Moldova, iar de mâine nu mai vorbim de ploi cel puțin din datele de care dispunem în acest moment până spre joi, când acestea își— acestea își fac apariția la început în partea de vest-sud-vest a țării, apoi se extind în majoritatea regiunilor.

Iar dacă ne raportăm la regimul termic, dacă ieri am avut parte de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm, astăzi asistăm la o răcorire a vremii, răcorire a vremii care va face ca temperaturile maxime astăzi să se înregistreze la scara întregii țări, cam între 21°C și 33°C.”, a transmis meteorologul ANM Oana Catrina la Realitatea PLUS.

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