Advertising
Advertising
Vremea· 2 min citire
„Domul de căldură” revine deasupra Europei. Temperaturile urcă până la 40 de grade în septembrie
Caniculă Europa
Un „dom de căldură” s-a format deasupra Europei și aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii septembrie. În sudul continentului și în Balcani, maximele ar putea ajunge la 38-40 de grade Celsius.
Citește și
- 10:20Schimbare bruscă de vreme în România: cod galben de vânt, răcire și rafale de 90 km/h. Când revin temperaturile de 35 de grade
- 08:40Ploi și vânt după temperaturile de foc. Schimbări bruște de temperatură
- 20:54Prognoză ANM pentru București: canicula revine în Capitală. Când se răcește vremea
- 20:15Cod galben de furtuni în Moldova: ploi torențiale, grindină și rafale de până la 70 km/h în patru județe
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News