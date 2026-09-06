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Vremea· 2 min citire
Schimbare bruscă de vreme în România: cod galben de vânt, răcire și rafale de 90 km/h. Când revin temperaturile de 35 de grade
Cod galben de vânt
Publicat6 sept. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS
România are parte duminică de o schimbare semnificativă a vremii. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat la Realitatea PLUS că mai multe regiuni sunt vizate de intensificări puternice ale vântului, în timp ce temperaturile vor scădea mai ales în jumătatea de nord a țării.
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