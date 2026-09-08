Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Canicula revine în România. Zece județe se află, miercuri, sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate

Temperaturi caniculare

Temperaturi caniculare

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 sept. 2026, 22:50

După un scurt episod de vreme cu temperaturi ceva mai scăzute, canicula revine de miercuri în 10 județe din vest, nord‑vest și sud‑vestul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi „deosebit de ridicate” pentru luna septembrie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru zece județe situate în vestul, nord‑vestul și sud‑vestul țării.

Potrivit acesteia, miercuri, 9 septembrie, în intervalul ora 12–18, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Județele avertizate sunt: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș‑Severin.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ANMcaniculameteo

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe