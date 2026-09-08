Canicula revine în România. Zece județe se află, miercuri, sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 sept. 2026, 22:50

După un scurt episod de vreme cu temperaturi ceva mai scăzute, canicula revine de miercuri în 10 județe din vest, nord‑vest și sud‑vestul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor fi „deosebit de ridicate” pentru luna septembrie.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANMcaniculameteo