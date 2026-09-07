De la caniculă la frig și ploi. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii până pe 20 septembrie

Vremea se încălzește puternic în primele zile ale săptămânii, iar în vestul țării temperaturile pot ajunge din nou la pragul caniculei. Din 11 septembrie urmează însă o răcire accentuată, însoțită de ploi în mare parte din țară.
Vremea se va încălzi în primele zile ale săptămânii, iar în unele regiuni temperaturile vor ajunge din nou la valori apropiate de caniculă. Schimbarea vine însă rapid: de joi, 11 septembrie, temperaturile vor începe să scadă semnificativ în vestul țării, iar răcirea se va extinde ulterior și în celelalte regiuni.
În același timp, ploile vor cuprinde treptat mare parte din țară. Prognoza ANM pentru perioada 7-20 septembrie arată diferențe importante de temperatură de la o zi la alta, mai ales în vest și la munte.
Caniculă în vest, apoi temperaturile scad
În Banat, maximele vor ajunge la 33-34 de grade, iar pe 9 și 10 septembrie vremea poate deveni local caniculară. Din 11 septembrie, temperaturile vor coborî spre 24-26 de grade, iar ploile se vor extinde.
Și în Crișana sunt așteptate maxime de 30-33 de grade, cu condiții izolate de caniculă pe 9 septembrie. Între 11 și 15 septembrie, temperaturile vor scădea spre 23-25 de grade.
Vremea se schimbă radical, ploi și vijelii după valul de caniculă
În Transilvania și Maramureș, maximele vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade pe 9 și 10 septembrie, după care vor coborî spre 22-24 de grade. Aversele vor deveni mai frecvente în jurul datei de 12 septembrie.
Ploile ajung și în Moldova, Muntenia și Oltenia
În Moldova, temperaturile vor ajunge la aproximativ 28 de grade pe 9 și 10 septembrie, după care vor scădea spre 22-23 de grade. Aversele vor fi mai extinse pe 12 și 13 septembrie.
În Muntenia, maximele vor urca până la aproximativ 31 de grade în intervalul 9-11 septembrie, iar ulterior vor coborî spre 25-26 de grade. Ploi sunt așteptate în special între 12 și 14 septembrie.
În Oltenia, temperaturile vor ajunge la 30-32 de grade până în jurul datei de 12 septembrie. După aceea, vremea se va răci, iar maximele vor coborî spre 25-26 de grade.
Cum va fi vremea la mare și la munte
Pe litoral, temperaturile vor avea variații mai mici, cu maxime de aproximativ 25-26 de grade. În partea continentală a Dobrogei, valorile vor ajunge la 27-28 de grade, iar probabilitatea de ploaie va crește pe 13 și 14 septembrie.
La munte, răcirea va fi mult mai accentuată. După maxime de aproximativ 20 de grade pe 9 și 10 septembrie, temperaturile vor coborî spre 12-14 grade între 12 și 16 septembrie, iar ploile vor apărea pe arii mai extinse.