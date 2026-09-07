De la caniculă la frig și ploi. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii până pe 20 septembrie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 14:13

Vremea se încălzește puternic în primele zile ale săptămânii, iar în vestul țării temperaturile pot ajunge din nou la pragul caniculei. Din 11 septembrie urmează însă o răcire accentuată, însoțită de ploi în mare parte din țară.

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