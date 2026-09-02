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Vremea· 1 min citire
Vremea se schimbă radical, ploi și vijelii după valul de caniculă
Zilele caniculare vor alterna cu cele ploioase
După valul de caniculă, vremea se răcește și sunt anunțate ploi în mai multe județe din țară. Prognoza completă pentru perioada următoare a fost prezentată de meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Huștiu.
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