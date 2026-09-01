Mutare majoră în magistratură: Procurorul care l-a trimis în judecată pe Traian Băsescu în dosarul „Flota”, eliberat din funcție de Nicușor Dan

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 22:07

Val de pensionări semnat de președintele Nicușor Dan: nouă judecători și procurori părăsesc magistratura. Cap de listă este Vasile Drăghici, procurorul din Parchetul Curții de Apel Constanța care a semnat rechizitoriul în dosarul „Flota” vizându-l pe Traian Băsescu.

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