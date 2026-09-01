Mutare majoră în magistratură: Procurorul care l-a trimis în judecată pe Traian Băsescu în dosarul „Flota”, eliberat din funcție de Nicușor Dan

Val de pensionări semnat de președintele Nicușor Dan: nouă judecători și procurori părăsesc magistratura. Cap de listă este Vasile Drăghici, procurorul din Parchetul Curții de Apel Constanța care a semnat rechizitoriul în dosarul „Flota” vizându-l pe Traian Băsescu.
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul oficial prin care procurorul Vasile Drăghici părăsește magistratura prin pensionare, măsura intrând în vigoare la data de 1 septembrie 2026. Drăghici, un nume de referință al anchetelor din Dobrogea, ocupa funcția de procuror-șef delegat la Secția de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, având grad profesional echivalent Parchetului General (PÎCCJ).
Numele lui Vasile Drăghici, direct legat de anchetarea lui Traian Băsescu
Magistratul constănțean a intrat în atenția întregii țări în anul 2004. Pe vremea când activa la fostul Parchet Național Anticorupție (PNA), Vasile Drăghici a instrumentat și semnat, alături de colegul său Ioan Oțel, rechizitoriul din dosarul mega-anchetei „Flota”. Cauza viza modul în care navele companiei de stat CNM Petromin au fost înstrăinate, generând un prejudiciu uriaș, estimat de anchetatori la sute de milioane de dolari.
Printre zecile de persoane trimise atunci în judecată s-a numărat și Traian Băsescu, acuzat de abuz în serviciu din perioada în care condusese Ministerul Transporturilor. Dosarul a avut o evoluție sinuoasă:
Anul 2011: Procurorul Ioan Oțel, co-autor al rechizitoriului, a fost găsit decedat în propria locuință.
Anul 2015: DNA a clasat definitiv dosarul „Flota”. Procurorii au concluzionat că fapta de abuz în serviciu reținută în sarcina lui Traian Băsescu nu există, deciziile acestuia din mandatul de ministru neproducând pagube în patrimoniul Petromin.
În ultimele etape ale carierei, pe lângă activitatea de parchet, Vasile Drăghici s-a dedicat formării viitorilor magistrați în cadrul Institutului Național al Magistraturii.
Val de pensionări la Cotroceni: Încă opt judecători și procurori părăsesc sistemul
Decizia privind eliberarea din funcție a lui Vasile Drăghici face parte dintr-un pachet mai larg de nouă decrete prezidențiale aprobate de Nicușor Dan. Încă trei procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au ieșit la pensie: Cornelia Dumitrescu, Venera-Grațiela Lăzureanu și Laurențiu Bratosin.
Lista magistraților eliberați din funcție este completată de cinci judecători:
Ionuț Scarlat-Comănescu (Curtea de Apel Pitești);
Ion-Cosmin Sima (Tribunalul Mehedinți - vicepreședinte delegat);
Manuela-Cristina Istrate (Tribunalul Dâmbovița);
Iuliana-Alina Neamț (Tribunalul Cluj);
Carmen-Nicoleta Boșca-Matiș (Tribunalul Arad).