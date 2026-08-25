Cererea de recalculare a pensiei. În cât timp trebuie să răspundă Casa de Pensii și ce poți să faci dacă dosarul rămâne blocat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 22:20

Pensionarii care solicită recalcularea pensiei așteaptă uneori săptămâni sau chiar luni până la emiterea unei decizii. În acest context, este important de știut care este termenul legal în care Casa de Pensii trebuie să soluționeze cererea și ce se întâmplă cu banii în cazul în care dosarul este procesat cu întârziere.

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