Cererea de recalculare a pensiei. În cât timp trebuie să răspundă Casa de Pensii și ce poți să faci dacă dosarul rămâne blocat

Pensionarii care solicită recalcularea pensiei așteaptă uneori săptămâni sau chiar luni până la emiterea unei decizii. În acest context, este important de știut care este termenul legal în care Casa de Pensii trebuie să soluționeze cererea și ce se întâmplă cu banii în cazul în care dosarul este procesat cu întârziere.
Pensionarii care descoperă venituri, perioade de cotizare sau documente care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei pot cere recalcularea drepturilor. După depunerea cererii apare însă o altă întrebare importantă: cât timp poate rămâne dosarul la Casa de Pensii fără să fie emisă o decizie?
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește un termen concret. Cererea de recalculare trebuie soluționată în 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea unei decizii de recalculare. În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile.
Asta înseamnă că, în cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, perioada poate ajunge la 75 de zile. Important este însă și momentul de la care se acordă eventualii bani în plus: întârzierea soluționării dosarului nu înseamnă automat că pensionarul pierde majorarea pentru lunile în care a așteptat.
Casa de Pensii trebuie să soluționeze cererea de recalculare în 45 de zile
Potrivit articolului 94 din Legea nr. 360/2023, pensionarii pot solicita recalcularea pensiei prin includerea unor venituri, stagii de cotizare, perioade asimilate sau documente care nu au fost luate în considerare la stabilirea inițială a drepturilor.
Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze după pensionare pot cere, de asemenea, recalcularea prin adăugarea perioadei suplimentare de cotizare. În acest caz, solicitarea poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic.
Indiferent de motivul recalculării, termenul legal de soluționare este de 45 de zile de la înregistrarea cererii. Din acest motiv, este important ca pensionarul să păstreze dovada depunerii documentelor, precum numărul și data de înregistrare.
Cele 45 de zile nu reprezintă întotdeauna termenul maxim. Dacă soluționarea cererii presupune obținerea unor documente sau efectuarea unor operațiuni suplimentare, perioada poate fi prelungită cu încă 30 de zile. Astfel, termenul poate ajunge la 75 de zile de la înregistrarea solicitării.
Este importantă și diferența dintre cererea inițială de pensionare și cea de recalculare. Ambele au un termen de soluționare de 45 de zile, cu posibilitatea unei prelungiri de 30 de zile, însă prevederile aplicabile sunt distincte.
De când se acordă pensia recalculată
O prevedere importantă se referă la momentul de la care pensionarul beneficiază de suma rezultată în urma recalculării. În cazul recalculării solicitate pentru adăugarea veniturilor, stagiilor sau documentelor care nu au fost valorificate anterior, drepturile majorate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
De exemplu, dacă solicitarea este depusă în august, iar recalcularea duce la o pensie mai mare, noul cuantum se acordă începând din septembrie, chiar dacă decizia este emisă ulterior.
Prin urmare, întârzierea procesării nu schimbă automat data de la care se acordă majorarea, iar eventualele diferențe aferente perioadei respective trebuie achitate potrivit prevederilor legale.
Dacă au trecut cele 45 de zile, trebuie verificat mai întâi dacă dosarul necesită documente sau operațiuni suplimentare, caz în care termenul poate fi extins cu încă 30 de zile.
Dacă au trecut și cele 75 de zile fără emiterea unei decizii, pensionarul poate solicita în scris Casei teritoriale de Pensii informații despre stadiul cererii. În solicitare este recomandat să fie menționate numărul de înregistrare și data depunerii cererii inițiale.
O solicitare scrisă oferă o dovadă administrativă și permite urmărirea oficială a demersului. În cazul unei petiții, se aplică și prevederile OG nr. 27/2002, potrivit cărora instituțiile publice trebuie, în mod obișnuit, să răspundă în termen de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în condițiile prevăzute de lege.
Dacă decizia de recalculare este greșită
O situație diferită apare atunci când Casa de Pensii emite decizia, dar pensionarul consideră că aceasta conține erori. De exemplu, anumite perioade de activitate sau venituri dovedite prin documentele depuse pot să nu fi fost luate în calcul.
În acest caz, trebuie făcută diferența între solicitarea privind stadiul dosarului și contestarea deciziei. Potrivit CNPP, deciziile caselor teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Dacă nu sunt contestate în acest interval, acestea devin definitive.
În litigiile privind drepturile de pensie, cererea se adresează instanței competente în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului.
Recalcularea nu este același lucru cu revizuirea
Recalcularea și revizuirea pensiei sunt două proceduri diferite. Recalcularea poate fi solicitată atunci când apar venituri, stagii de cotizare, perioade asimilate sau documente care nu au fost valorificate anterior.
Revizuirea intervine atunci când, după stabilirea sau plata pensiei, sunt constatate diferențe între sumele stabilite ori plătite și cele care ar fi trebuit acordate potrivit legii. Aceasta poate fi realizată din oficiu de Casa de Pensii sau la cererea pensionarului.
În general, sumele rezultate în urma revizuirii sunt acordate sau recuperate în limita termenului general de prescripție de trei ani. Există însă excepții în cazul anumitor erori materiale sau de calcul produse în procesul administrativ.
Pentru o cerere obișnuită de recalculare, regula principală rămâne 45 de zile pentru soluționare, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 30 de zile atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare. Dacă recalcularea duce la majorarea pensiei, diferențele se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată.