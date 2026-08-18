România este țara tuturor posibilităților. O pasarelă a ajuns aproape lipită de un bloc, iar imaginile au devenit virale

O pasarelă construită în apropierea unui bloc de locuințe a devenit subiect de glume pe internet după ce imaginile din zonă au fost publicate pe TikTok. Din anumite unghiuri, construcția pietonală pare să treacă la doar câțiva metri de ferestrele și balcoanele unor apartamente, iar internauții au reacționat imediat.
O situație neobișnuită surprinsă într-o zonă turistică de la malul mării a ajuns virală pe rețelele sociale. În imaginile publicate online se vede o pasarelă pietonală amplasată foarte aproape de fațada unui bloc.
Construcția trece prin dreptul unor ferestre și balcoane situate la etajele inferioare, iar perspectiva oferită de fotografii lasă impresia că turiștii aflați pe pasarelă ar putea avea o vedere directă către locuințele din imobil.
Imaginile au stârnit rapid reacții
Fotografia și videoclipul au fost publicate pe TikTok de o tânără care a observat amplasarea neobișnuită a construcției.
„Doar în România... Apartamente premium cu acces direct de la fereastră la pasarelă”, a fost mesajul ironic care a însoțit imaginile.
Postarea a atras rapid atenția utilizatorilor, iar comentariile au transformat situația într-un subiect de amuzament.
Unii internauți au făcut glume despre posibilitatea ca locatarii să aibă parte de o „priveliște” directă către turiști, în timp ce alții au încercat să explice cum s-a ajuns la această configurație.
„Deschideam cafenea la etaj”
Comentariile utilizatorilor nu au întârziat să apară.
„Dacă eram locatar acolo, deschideam cafenea la etaj”, a scris unul dintre internauți, făcând haz de apropierea dintre pasarelă și clădire.
Alți utilizatori au privit însă situația dintr-o perspectivă mai serioasă și au oferit explicații legate de istoricul construcțiilor din zonă.
Potrivit unuia dintre comentarii, blocul ar fi avut lucrările începute încă din 2011, însă proiectul ar fi fost afectat ulterior de litigii, care au dus la suspendarea lucrărilor pentru o perioadă îndelungată.
Pasarela ar fi fost construită înaintea finalizării blocului
Una dintre explicațiile oferite în mediul online este că cele trei pasarele din zonă ar fi fost inaugurate în 2014, în timp ce imobilul a trecut printr-o perioadă în care lucrările au fost sistate.
În acest context, una dintre pasarele ar fi ajuns ulterior foarte aproape de fațada blocului.
„Turiștii vor putea vedea ce se întâmplă în apartamentele de la etajul al doilea, vor putea să le bată în geam celor de la primul etaj, iar lista inconveniențelor continuă”, a comentat un utilizator.
Indiferent de explicația tehnică sau administrativă, imaginile au atras atenția tocmai prin distanța aparent foarte mică dintre pasarelă și bloc.
Pentru turiști, construcția reprezintă o simplă cale de acces pietonal, însă pentru locatarii apartamentelor aflate în imediata apropiere situația poate însemna mai puțină intimitate și o perspectivă neobișnuită asupra spațiului locuit.