România este țara tuturor posibilităților. O pasarelă a ajuns aproape lipită de un bloc, iar imaginile au devenit virale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 23:31

O pasarelă construită în apropierea unui bloc de locuințe a devenit subiect de glume pe internet după ce imaginile din zonă au fost publicate pe TikTok. Din anumite unghiuri, construcția pietonală pare să treacă la doar câțiva metri de ferestrele și balcoanele unor apartamente, iar internauții au reacționat imediat.

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