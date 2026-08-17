Tort cu jeleu de pepene și spanac. Rețeta spectaculoasă care îi surprinde pe toți prin combinația neașteptată

Un desert neobișnuit poate deveni vedeta mesei de vară. Tortul cu blat de spanac, cremă fină de mascarpone și jeleu de pepene este o combinație surprinzătoare, dar răcoritoare, care atrage imediat atenția atât prin gust, cât și prin aspect.
Dacă te-ai obișnuit cu torturile clasice, această rețetă vine cu o combinație la care puțini s-ar fi gândit: spanac într-un blat de prăjitură și pepene roșu transformat într-un strat de jeleu.
Rezultatul este un desert colorat, aromat și potrivit mai ales pentru zilele călduroase, când preparatele grele nu sunt tocmai cele mai inspirate alegeri.
Ingrediente pentru tortul cu pepene și spanac
Pentru blat vei avea nevoie de:
250 g spanac congelat;
200 g făină;
3 ouă;
2 lingurițe de praf de copt;
100 g zahăr;
100 ml ulei.
Pentru crema de mascarpone:
200 g mascarpone;
300 ml smântână pentru frișcă;
1 lingură zahăr pudră;
1 plic zahăr vanilat.
Pentru stratul de jeleu și decor:
2 plicuri de tort-gelee roșu;
100 g zahăr;
500 g pepene roșu;
2 linguri de zeamă de lămâie;
picături sau fulgi de ciocolată, după preferință.
Cum prepari blatul cu spanac
Primul pas este pregătirea spanacului. Lasă-l să se dezghețe, apoi pasează-l foarte bine cu ajutorul unui blender până când obții o compoziție cât mai fină.
Separat, bate ouăle împreună cu zahărul până când amestecul devine omogen. Adaugă uleiul treptat, apoi încorporează spanacul pasat.
Într-un alt recipient, combină făina cu praful de copt. Adaugă treptat ingredientele uscate peste amestecul cu spanac și omogenizează compoziția.
Toarnă aluatul într-o formă rotundă tapetată cu hârtie de copt și introdu-l în cuptorul preîncălzit. Blatul se coace aproximativ 30 de minute, după care trebuie lăsat să se răcească.
Crema fină care completează blatul
Pentru cremă, bate smântâna pentru frișcă, apoi combin-o cu mascarpone, zahărul pudră și zahărul vanilat.
Amestecă ingredientele până când obții o cremă consistentă și omogenă.
După ce blatul s-a răcit complet, întinde crema într-un strat uniform deasupra acestuia.
Cum transformi pepenele în jeleu
Urmează partea care face acest desert cu adevărat special.
Curăță pepenele roșu de coajă și îndepărtează cât mai bine semințele. Taie pulpa în bucăți și pune-o într-o cratiță, împreună cu zeama de lămâie.
Lasă amestecul la foc mic și amestecă în mod constant, până când lichidul începe să scadă. Adaugă apoi zahărul și continuă fierberea până când acesta se dizolvă complet.
Ia vasul de pe foc și lasă compoziția să se răcorească. Pasează apoi amestecul pentru a obține un jeleu cât mai fin.
Pregătește gelatina conform instrucțiunilor de pe ambalaj și încorporeaz-o în compoziția de pepene, amestecând bine.
Ultimul pas: stratul spectaculos de jeleu
Înainte de a turna jeleul, poți presăra pe suprafața cremei câteva picături de ciocolată.
Toarnă apoi cu grijă jeleul de pepene peste stratul de cremă, astfel încât să acopere uniform întreaga suprafață a tortului.
Desertul trebuie introdus la frigider și lăsat peste noapte, pentru ca stratul de jeleu să se întărească suficient.
A doua zi, tortul poate fi porționat și servit rece.
Un desert de vară cu o combinație neașteptată
Tortul cu spanac și jeleu de pepene este o rețetă potrivită pentru cei care vor să încerce ceva diferit. Spanacul oferă blatului o nuanță verde intensă, în timp ce jeleul de pepene aduce culoare, prospețime și o aromă specifică sezonului cald.
Combinația dintre blatul ușor vegetal, crema de mascarpone și stratul dulce-acrișor de pepene transformă desertul într-un preparat cu un aspect spectaculos.
Este genul de tort care poate părea surprinzător la prima vedere, dar tocmai ingredientele neobișnuite îl fac memorabil.