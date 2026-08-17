Tort cu jeleu de pepene și spanac. Rețeta spectaculoasă care îi surprinde pe toți prin combinația neașteptată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 aug. 2026, 23:56

Un desert neobișnuit poate deveni vedeta mesei de vară. Tortul cu blat de spanac, cremă fină de mascarpone și jeleu de pepene este o combinație surprinzătoare, dar răcoritoare, care atrage imediat atenția atât prin gust, cât și prin aspect.

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