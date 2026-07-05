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Extern· 1 min citire

Tort de beton de ziua premierului. 35 de zile de protest în Albania

Tort de beton

Tort de beton

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS

Manifestații violente în Albania! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a 35-a zi consecutivă.

Zeci de mii de oameni în stradă

Aceștia încearcă să împiedice construcția unui hotel de lux într-o rezervație naturală.

Vorbim despre un proiect în care este implicată și fiica președintelui Donald Trump.

Protestatarii au adus și un tort de beton cu ocazia zilei de naștere a premierului albanez Edi Rama și i-au cerut încă o dată demisia.

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