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Extern· 1 min citire
Tort de beton de ziua premierului. 35 de zile de protest în Albania
Tort de beton
Publicat5 iul. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS
Manifestații violente în Albania! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a 35-a zi consecutivă.
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