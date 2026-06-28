Sindicatele cer schimbări majore în România. Legislația muncii și protecția socială, în centrul reformelor urgente

Blocul Național Sindical salută Strategia europeană de combatere a sărăciei și solicită reforme urgente ale legislației muncii, protecției sociale și locuirii în România, conform unui comunicat al confederației.
'Blocul Național Sindical (BNS) salută publicarea proiectului primei Strategii a Uniunii Europene pentru combaterea și prevenirea sărăciei, document care recunoaște cauzele structurale ale sărăciei și propune măsuri concrete pentru reducerea vulnerabilităților sociale și economice care afectează milioane de cetățeni europeni. Strategia europeană confirmă o realitate semnalată de sindicate de ani de zile: în numeroase state membre, inclusiv în România, salariile nu mai țin pasul cu costul real al vieții. Inflația persistentă, extinderea formelor atipice de muncă, contractele pe durată determinată și munca part-time involuntară au redus puterea de cumpărare a lucrătorilor și au amplificat fenomenul sărăciei în muncă. Documentul subliniază rolul esențial al negocierilor colective și arată că statele cu o acoperire ridicată a contractelor colective de muncă înregistrează niveluri semnificativ mai reduse ale sărăciei în rândul persoanelor ocupate', se menționează în comunicat.
Accelerarea și consolidarea dialogului social
În acest context, BNS consideră că România trebuie să accelereze consolidarea dialogului social și să ofere partenerilor sociali un rol real în definirea politicilor salariale și sociale.
'Strategia europeană acordă o atenție deosebită și accesului la locuințe decente, reducerii sărăciei în rândul copiilor, integrării serviciilor sociale și medicale, precum și sprijinirii persoanelor vârstnice pentru a putea trăi independent cât mai mult timp posibil. Totodată, documentul reafirmă rolul de neînlocuit al sindicatelor și al organizațiilor societății civile în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice', subliniază reprezentanții BNS.
Potrivit acestora, pentru România, impactul noii strategii va fi unul major, deoarece continuă să înregistreze unele dintre cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie și excluziune socială din Uniunea Europeană, iar implementarea obiectivelor europene va impune reforme profunde la nivel legislativ și instituțional.
Măsurile prioritare
BNS consideră prioritare următoarele măsuri: aplicarea efectivă a principiului salariului minim adecvat, astfel încât acesta să acopere costurile reale ale unui trai decent; modificarea legislației privind dialogul social pentru extinderea negocierilor colective și creșterea gradului de acoperire a contractelor colective de muncă; reformarea sistemului de asistență socială prin digitalizarea și automatizarea acordării beneficiilor pentru persoanele eligibile; extinderea fondului de locuințe sociale și dezvoltarea unor programe de sprijin pentru familiile vulnerabile; transformarea Garanției pentru Copii într-o prioritate bugetară reală, care să asigure accesul fiecărui copil la hrană, educație și servicii medicale de calitate.
În același timp, BNS a elaborat și va transmite o serie de amendamente la proiectul de strategie. Confederația solicită recunoașterea explicită a sindicatelor ca furnizori de servicii sociale, nu doar ca actori ai dialogului social, introducerea unor criterii de calitate pentru locurile de muncă create prin programele finanțate din fonduri europene, evaluarea efectivă a participării sindicatelor în elaborarea strategiilor naționale antisărăcie, eliminarea stagiilor și internshipurilor neplătite și implicarea obligatorie a partenerilor sociali în dezvoltarea viitoarelor sisteme de pensii multipilon.
'Combaterea sărăciei nu poate fi redusă la acordarea unor beneficii sociale. Este nevoie de salarii decente, locuri de muncă de calitate, locuințe accesibile și servicii publice eficiente. Noua strategie europeană oferă un cadru important de acțiune, însă succesul său va depinde de capacitatea statelor membre de a transforma aceste principii în reforme concrete. România nu își mai poate permite amânarea acestor schimbări', a declarat președintele BNS, Dumitru Costin, citat în comunicat.