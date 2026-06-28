Dunărea, „asaltată” de sute de ambarcațiuni. Eveniment spectaculos între Giurgiu și Ruse - VIDEO

Dunărea a devenit, pentru o zi, scena unuia dintre cele mai ample evenimente organizate în zona de frontieră dintre România și Bulgaria. Zeci și sute de ambarcațiuni au fost mobilizate pe apă, transformând fluviul într-un adevărat culoar festiv, în cadrul evenimentului „Parada Dunării – Două steaguri, un fluviu”.
Manifestarea a fost organizată pe 27 iunie 2026 de Asociația Arpatia Giurgiu și Primăria Orașului Ruse și a adunat laolaltă mii de participanți din ambele țări.
Dunărea, transformată într-un spațiu comun de sărbătoare
Evenimentul a fost conceput ca o celebrare a Dunării ca punct de legătură între comunități, nu ca o frontieră. Peste 200 de ambarcațiuni au navigat simultan pe traseul stabilit între Podul Prieteniei, Portul Giurgiu, Portul Ruse și Insula Mocanu.
Ambarcațiunile au purtat steagurile României, Bulgariei și Uniunii Europene, oferind o imagine spectaculoasă a colaborării dintre cele două state riverane.
Atmosfera de festival s-a simțit încă de la primele ore, în zona Podului Prieteniei, unde au fost amenajate spații dedicate muzicii, zonelor de relaxare și activităților pentru public.
Festival pe ambele maluri ale fluviului
Pe ambele maluri ale Dunării, în Giurgiu și Ruse, au fost organizate zone de festival cu scenă, DJ set-uri și puncte gastronomice, care au atras mii de oameni.
Participanții au avut acces la zone de tip food court și beach bar-uri, iar organizatorii au pregătit spații speciale pentru parteneri și sponsori, transformând evenimentul într-un adevărat festival transfrontalier.
Un element important al ediției din acest an a fost accesul facil al participanților din Bulgaria, posibil datorită apartenenței celor două țări la spațiul Schengen, ceea ce a înlesnit mobilitatea între cele două maluri ale fluviului.
Spectacol aerian în premieră deasupra Dunării
Pentru prima dată, evenimentul de pe Dunăre a inclus și un show aeronautic de amploare, desfășurat deasupra apei.
Formația „Șoimii României – Hawks of Romania”, din cadrul Aeroclubului României, a realizat un spectacol aerian cu cinci aeronave, care a cuprins acrobații, zboruri la joasă altitudine și formații spectaculoase vizibile de pe ambele maluri.
Momentul a completat parada nautică și a transformat întregul eveniment într-un spectacol complex desfășurat simultan pe apă, pe uscat și în aer.
Dunărea, simbol al colaborării regionale
Organizatorii au subliniat că „Parada Dunării” nu este o competiție, ci o celebrare a fluviului ca spațiu comun de întâlnire și colaborare între comunitățile de pe cele două maluri.
Evenimentul a pus accent pe ideea de apropiere regională, schimb cultural și cooperare între România și Bulgaria, într-un cadru festiv care a transformat fluviul într-o veritabilă scenă internațională.