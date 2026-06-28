Dunărea, „asaltată” de sute de ambarcațiuni. Eveniment spectaculos între Giurgiu și Ruse - VIDEO

Publicat 28 iun. 2026, 15:04 Actualizat 28 iun. 2026, 15:14

Dunărea a devenit, pentru o zi, scena unuia dintre cele mai ample evenimente organizate în zona de frontieră dintre România și Bulgaria. Zeci și sute de ambarcațiuni au fost mobilizate pe apă, transformând fluviul într-un adevărat culoar festiv, în cadrul evenimentului „Parada Dunării – Două steaguri, un fluviu”.

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