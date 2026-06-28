Bacalaureatul pe caniculă. Ministerul Educației schimbă regulile în toate centrele de examen

Pe fondul temperaturilor extreme prognozate în perioada următoare, Ministerul Educației a anunțat un pachet de măsuri speciale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a examenului național de Bacalaureat 2026,. Inspectoratele școlare din întreaga țară au primit instrucțiuni clare pentru protejarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor atât în timpul probelor scrise, cât și pe parcursul evaluării lucrărilor.
Aproape 131.000 de absolvenți sunt așteptați la examen
În această sesiune de Bacalaureat sunt înscriși aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 sunt elevi din promoția curentă, iar aproape 15.000 reprezintă absolvenți ai seriilor anterioare care revin pentru susținerea examenului.
În funcție de rezultatele recunoscute de Ministerul Educației din sesiunile precedente, unii candidați vor susține toate probele prevăzute în examen, în timp ce alții vor participa doar la disciplinele pe care nu le-au promovat în anii anteriori.
Situația a fost centralizată de comisiile județene, precum și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
Inspectoratele au primit instrucțiuni pentru combaterea efectelor caniculei
Vineri, Ministerul Educației și Cercetării a transmis către toate inspectoratele școlare o adresă oficială prin care solicită aplicarea unor măsuri organizatorice speciale, în contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile foarte ridicate din următoarele zile.
Fiecare centru de examen trebuie să adopte, în funcție de condițiile și resursele disponibile, măsuri care să reducă impactul caniculei asupra tuturor persoanelor implicate în desfășurarea examenului.
Printre măsurile solicitate se numără:
asigurarea permanentă a apei potabile pentru candidați, profesorii evaluatori și membrii comisiilor;
organizarea sălilor de examen, a spațiilor pentru evaluarea și vizualizarea lucrărilor în încăperi cât mai puțin expuse razelor directe ale soarelui;
folosirea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale;
verificarea și menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de climatizare, iar acolo unde acestea lipsesc, utilizarea aparatelor mobile de aer condiționat, ventilatoarelor sau a altor soluții tehnice disponibile;
menținerea unei temperaturi adecvate în sălile de examen și aerisirea periodică a acestora, fără a afecta desfășurarea probelor;
amenajarea unor spații răcoroase și umbrite pentru candidați înainte și după examen și evitarea aglomerării în zonele de așteptare;
verificarea instalațiilor electrice și a surselor de alimentare necesare funcționării echipamentelor;
asigurarea accesului rapid la asistență medicală și verificarea disponibilității cabinetelor medicale sau a spațiilor pentru acordarea primului ajutor;
monitorizarea permanentă a condițiilor din centrele de examen și intervenția rapidă dacă temperaturile ridicate afectează desfășurarea examenului ori starea de sănătate a persoanelor implicate;
informarea candidaților și a personalului privind măsurile de prevenire a efectelor caniculei.
Ministerul cere măsuri rapide în toate județele
Solicitarea transmisă de Ministerul Educației vizează inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și toate comisiile de bacalaureat, care trebuie să pună în aplicare, în limita atribuțiilor și a resurselor disponibile, toate măsurile organizatorice necesare pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate.
Obiectivul este ca atât examenul național de Bacalaureat 2026, cât și activitatea de evaluare a lucrărilor să se desfășoare în condiții optime de siguranță și confort pentru candidați și pentru întreg personalul implicat.
Absolvenții de liceu intră în linie dreaptă pentru susținerea Bacalaureatului 2026. Prima probă scrisă este programată luni, 29 iunie, când, începând cu ora 9:00, candidații vor susține examenul la limba și literatura română. Acesta marchează startul sesiunii de vară a examenului maturității, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor.
Probele scrise se vor desfășura până vineri, 3 iulie, conform calendarului oficial.
Ce examene urmează în zilele următoare
Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului. Elevii care au urmat profilul real vor susține examen la matematică, iar cei de la profilul uman vor avea proba la istorie.
Pe 2 iulie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații vor putea susține examen la discipline diferite. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica. Pentru profilul uman, elevii pot opta pentru geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie, în funcție de specializarea absolvită.
Sesiunea probelor scrise se va încheia pe 3 iulie, odată cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au studiat într-una dintre limbile minorităților naționale.
Calendarul complet al Bacalaureatului 2026
29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă;
30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă;
2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;
3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă;
7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;
13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.