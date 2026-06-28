Bacalaureatul pe caniculă. Ministerul Educației schimbă regulile în toate centrele de examen

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 12:10

Pe fondul temperaturilor extreme prognozate în perioada următoare, Ministerul Educației a anunțat un pachet de măsuri speciale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a examenului național de Bacalaureat 2026,. Inspectoratele școlare din întreaga țară au primit instrucțiuni clare pentru protejarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor atât în timpul probelor scrise, cât și pe parcursul evaluării lucrărilor.

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