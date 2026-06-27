Mii de oameni au sărbătorit Ziua Drapelului la Târgu Mureș, într-un marș festiv

Publicat 27 iun. 2026, 20:45 Actualizat 27 iun. 2026, 20:46 Sursă Realitatea PLUS

Mii de oameni s-au adunat la Târgu Mureș pentru a marca Ziua Drapelului Național, în cadrul unui eveniment organizat de AUR. Îmbrăcați în port popular, participanții au pornit într-un marș pe străzi cu fanfară în care au fluturat cu mândrie tricolorul.

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