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Politica· 1 min citire
Mii de oameni au sărbătorit Ziua Drapelului la Târgu Mureș, într-un marș festiv
Ziua Drapelului Național Târgu Mureș / Captură video
Publicat27 iun. 2026, 20:45
Actualizat27 iun. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS
Mii de oameni s-au adunat la Târgu Mureș pentru a marca Ziua Drapelului Național, în cadrul unui eveniment organizat de AUR. Îmbrăcați în port popular, participanții au pornit într-un marș pe străzi cu fanfară în care au fluturat cu mândrie tricolorul.
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