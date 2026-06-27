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Politica· 1 min citire

Mii de oameni au sărbătorit Ziua Drapelului la Târgu Mureș, într-un marș festiv

Ziua Drapelului Național Târgu Mureș / Captură video

Ziua Drapelului Național Târgu Mureș / Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iun. 2026, 20:45
Actualizat27 iun. 2026, 20:46
SursăRealitatea PLUS

Mii de oameni s-au adunat la Târgu Mureș pentru a marca Ziua Drapelului Național, în cadrul unui eveniment organizat de AUR. Îmbrăcați în port popular, participanții au pornit într-un marș pe străzi cu fanfară în care au fluturat cu mândrie tricolorul.

Mii de oameni s-au adunat la Târgu Mureș pentru a marca Ziua Drapelului Național, în cadrul unui eveniment organizat de AUR. Îmbrăcați în port popular, participanții au pornit într-un marș pe străzi cu fanfară în care au fluturat cu mândrie tricolorul. 

Alături de români au fost prezenți mai mulți lideri AUR.

„Am ales să facem acest lucru întrucât considerăm că este un simbol care merită mai multă atenție și respect. Tricolorul aparține tuturor românilor și trebuie să fie sărbătorit împreună cu aceștia”, a spus Răzvan Biro, președintele AUR Mureș.

„Aici ne-am obișnuit de 4 ani de zile, un marș tradițional. Mii de români vin din respect pentru tricolor, vin aici, la Mureș”, a transmis Cristian Șipoș, senator AUR Cluj.

„Suntem în a noastră Românie, în vremuri în care suntem atât de dezbinați. Noi putem fi mai uniți ca niciodată”, a afirmat Tiberiu Boșutar, deputat AUR Bistrița-Năsăud.

„Tradiția noastră și îndemnul la luptă și unire al românilor — asta înseamnă pentru mine drapelul României”, a spus Daniel Ciornei, deputat AUR Maramureș.

După ce au străbătut orașul cu tricolorul, participanții s-au reunit la Teatrul de Vară din Târgu Mureș. Acolo, au continuat spectacolele dedicate Zilei Drapelului Național.

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