Lia Olguța Vasilescu, atac dur la Ilie Bolojan: „A mințit de fiecare dată. Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 13:46

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD și primar al Craiovei, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Social-democrata îl acuză că blochează formarea unui guvern cu puteri depline și susține că acesta a schimbat de mai multe ori condițiile pentru susținerea unui nou Cabinet.

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