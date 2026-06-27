Lia Olguța Vasilescu, atac dur la Ilie Bolojan: „A mințit de fiecare dată. Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria”

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD și primar al Craiovei, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Social-democrata îl acuză că blochează formarea unui guvern cu puteri depline și susține că acesta a schimbat de mai multe ori condițiile pentru susținerea unui nou Cabinet.
Vasilescu a vorbit și despre varianta alegerilor anticipate, despre care spune că nu ar trebui exclusă dacă impasul politic va continua. În opinia sa, România nu poate rămâne pe termen lung într-o situație care nu duce la formarea unui guvern stabil.
„Până la urmă poate să fie o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz de plan. Pentru că dacă o excludem, o să mergem în continuare pe această cale care nu duce nicăieri”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, întrebată despre posibilitatea alegerilor anticipate.
„Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria”
Vicepreședinta PSD spune că nu a fost surprinsă de poziția lui Ilie Bolojan. Ea susține că acesta ar fi folosit și în trecut amenințarea cu demisia ca instrument politic.
„Pentru mine, vă spun sincer, nu a fost o surpriză, pentru că l-am văzut pe Ilie Bolojan și anul trecut în coaliție, când amenința de fiecare dată la început că își va da demisia din funcția de prim-ministru”, a spus Vasilescu.
Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că nu acceptă deblocarea situației politice, deși România are nevoie de un guvern cu puteri depline.
„Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria, nu știu de ce, pentru că nu mai are puteri depline, în afară că mai semnează niște contracte acum pe ultima sută de metri și mai face niște numiri. Altceva nu poate să facă”, a afirmat lidera PSD.
„A mințit de fiecare dată”
Lia Olguța Vasilescu susține că Ilie Bolojan a schimbat de mai multe ori condițiile pentru susținerea unei formule guvernamentale. Social-democrata afirmă că Bolojan ar fi cerut inițial un guvern tehnocrat, apoi ar fi pus alte condiții, dar tot nu ar fi susținut varianta propusă.
„A mințit de fiecare dată. A mințit inițial că vrea un guvern tehnocrat. I s-a dat guvern tehnocrat. După aceea, să nu fie PSD în el. N-a fost PSD în el. Să nu fie nici PSD-iști vopsiți. N-au fost nici PSD-iști vopsiți. Să nu fie nici secretari de stat, nici prefecți PSD. N-au fost. Și cu toate astea nu a votat un guvern tehnocrat”, a declarat Vasilescu.
Aceasta spune că același scenariu s-a repetat și în cazul unei propuneri venite din zona PNL.
„După a fost un prim-ministru desemnat din partea partidului pe care îl reprezenta. Nu a vrut nici așa. Acum iarăși suntem în situația în care, după ce ne-a spus timp de două săptămâni: asumați-vă, preluați guvernarea, neapărat prin Sorin Grindeanu, nu prin altcineva, vine și spune că nu mai votează nici acest guvern”, a mai spus aceasta.
PSD vrea la guvernare, dar fără Bolojan premier
Lia Olguța Vasilescu a explicat că PSD are două variante. Prima ar fi intrarea într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan în funcția de premier. A doua variantă ar fi asumarea guvernării de către PSD, printr-un Cabinet condus de Sorin Grindeanu.
„Planul nostru este acela că noi ne-am oferit fie să intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea, cum ne-au tot spus de două luni încoace toți: asumați-vă, asumați-vă singuri. Ne asumăm”, a declarat Vasilescu.
Întrebată despre o posibilă rotativă guvernamentală în care PSD să dea primul premierul, aceasta a spus că nu are informații că o astfel de variantă ar fi fost acceptată.
„Nu am cunoștință despre așa ceva. Nu am vorbit cu Sorin Grindeanu. Nu știu să se fi acceptat această discuție vizavi de rotativă, dar noi suntem pregătiți să intrăm la guvernare”, a spus vicepreședinta PSD.
Lia Olguța Vasilescu: Sunt probleme cu PNRR-ul
Primarul Craiovei a vorbit și despre situația proiectelor finanțate prin PNRR. Vasilescu susține că există întârzieri reale, iar lipsa unui guvern cu puteri depline complică și mai mult lucrurile.
„Sunt probleme cu PNRR-ul, să știți că chiar sunt probleme cu PNRR-ul, și asta pentru că anul trecut, timp de nouă luni de zile, nu s-au decontat facturile pentru PNRR. Noi am strigat, primarii am spus acest lucru”, a declarat aceasta.
Vasilescu a explicat că unele primării au putut acoperi temporar facturile din bugetele proprii, însă administrațiile locale mai mici nu au avut această posibilitate.
„Unele primării, cum a fost și Craiova, au avut finanțare din bugetul local ca să acopere toate aceste facturi. Celelalte primării mai mici nu au avut de unde. Și atunci firmele fie au dat faliment, fie s-au oprit din lucrări pentru că nu au mai avut cu ce să continue lucrările”, a explicat Vasilescu.
„Instituțiile statului nu fac altceva decât să frâneze absorbția de fonduri europene”
Lia Olguța Vasilescu a acuzat și unele instituții ale statului că ar bloca recepția unor lucrări, inclusiv în cazul școlilor. Ea a nominalizat ISC și ISU și a susținut că aceste blocaje afectează absorbția fondurilor europene.
„Instituțiile statului fac un adevărat blocaj în recepția lucrărilor. Atât ISC-ul, cât și ISU. Instituțiile statului nu fac altceva decât să frâneze absorbția de fonduri europene”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.
Declarațiile vin în plin blocaj politic, în timp ce PSD susține că este pregătit să intre la guvernare, dar nu într-o formulă condusă de Ilie Bolojan.