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Irina Begu s-a calificat în turul doi al calificărilor de la Bad Homburg după o victorie categorică

Irina Begu (foto: profimedia)

Irina Begu (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 15:45

Irina Begu (213 WTA) a trecut sâmbătă de primul tur al calificărilor turneului WTA 500 de la Bad Homburg, învingând-o pe favorita 5, germanca Tamara Korpatsch (78 WTA), cu scorul de 6-1, 6-4, în doar o oră și 20 de minute.

Românca a dominat meciul de la cap la coadă, impunându-se clar în primul set și menținând controlul jocului pe parcursul întâlnirii.

Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât Begu a eliminat o adversară clasată cu peste 130 de locuri înaintea sa în ierarhia mondială.

Pentru un loc pe tabloul principal, Irina Begu o va înfrunta pe franțuzoaica Diane Parry (60 WTA, cap de serie 2), un meci ce se anunță dificil față de adversara superioară în clasament.

Tot sâmbătă, în primul tur al calificărilor evoluează și Gabriela Ruse (105 WTA), care o va întâlni pe favorita 3 a calificărilor, chinezoaica Shuai Zhang (67 WTA).

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