Irina Begu s-a calificat în turul doi al calificărilor de la Bad Homburg după o victorie categorică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iun. 2026, 15:45

Irina Begu (213 WTA) a trecut sâmbătă de primul tur al calificărilor turneului WTA 500 de la Bad Homburg, învingând-o pe favorita 5, germanca Tamara Korpatsch (78 WTA), cu scorul de 6-1, 6-4, în doar o oră și 20 de minute.

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