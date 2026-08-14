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Sport· 1 min citire
Performanță istorică a lui David Popovici la Europenele de la Paris: aur la 200 m și triplă
David Popovici (foto: profimedia)
Publicat14 aug. 2026, 19:44
Actualizat14 aug. 2026, 20:15
David Popovici a cucerit medalia de aur și în proba de 200 m liber la Campionatul European de natație de la Paris, confirmându-și statutul de mare favorit al competiției.
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