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Performanță istorică a lui David Popovici la Europenele de la Paris: aur la 200 m și triplă

David Popovici (foto: profimedia)

David Popovici (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 19:44
Actualizat14 aug. 2026, 20:15

David Popovici a cucerit medalia de aur și în proba de 200 m liber la Campionatul European de natație de la Paris, confirmându-și statutul de mare favorit al competiției.

David Popovici a obținut, vineri seară, medalia de aur în finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatului European de natație de la Paris. Pentru înotătorul român, succesul vine după aurul câștigat miercuri la 100 m liber, probă în care s-a impus pentru a treia oară consecutiv la nivel continental.

David Popovici este dublu campion european

Popovici s-a calificat în finală cu cel mai bun timp din semifinale, 1:44.56, după ce a concurat în prima serie. Românul i-a devansat atunci pe germanul Lukas Martens, cu 1:44.79, și pe britanicul James Guy, cu 1:45.14.

Dublu deținător al titlului european la 200 m liber înaintea concursului de la Paris, David Popovici și-a apărat cu succes coroana continentală și a adăugat o nouă medalie de aur palmaresului său.

La proba de 100 m liber, disputată miercuri, Popovici a avut un final spectaculos și l-a învins pe Egor Kornev, cucerind pentru a treia oară la rând titlul european.

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