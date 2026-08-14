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Justitie· 2 min citire
Șoferul care a provocat accidentul cu 2 morți din centrul Brașovului, reținut! Răsturnare de situație descoperită de polițiști - comunicat IPJ Brașov
Accident cu 2 morți în centrul Brașovului
Publicat14 aug. 2026, 09:23
Actualizat14 aug. 2026, 10:11
SursăRealitate Plus
Șoferul din Brașov care a provocat accidentul soldat cu doi morți și rănirea gravă a unei alte persoane a fost reținut, vineri dimineață, după ultimele descoperiri ale Poliției. Polițiștii brașoveni au descoperit că bărbatul știa, de fapt, boala de care suferă, dar întrerupsese tratamentul pentru epilepsie.
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