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Justitie· 2 min citire

Șoferul care a provocat accidentul cu 2 morți din centrul Brașovului, reținut! Răsturnare de situație descoperită de polițiști - comunicat IPJ Brașov

Accident cu 2 morți în centrul Brașovului

Accident cu 2 morți în centrul Brașovului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 09:23
Actualizat14 aug. 2026, 10:11
SursăRealitate Plus

Șoferul din Brașov care a provocat accidentul soldat cu doi morți și rănirea gravă a unei alte persoane a fost reținut, vineri dimineață, după ultimele descoperiri ale Poliției. Polițiștii brașoveni au descoperit că bărbatul știa, de fapt, boala de care suferă, dar întrerupsese tratamentul pentru epilepsie.

MĂSURĂ DE REȚINERE DISPUSĂ FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL AUTO CARE A PROVOCAT ACCIDENTUL RUTIER

În cadrul dosarului întocmit, polițiștii au analizat atât împrejurările producerii accidentului, cât și documentele medicale existente până la acest moment.

Astfel, din materialul probator administrat rezultă indicii potrivit cărora conducătorul auto cunoștea faptul că suferea de o afecțiune medicală cronică ce putea genera stări convulsive și pierderea stării de conștiență. De asemenea, din cercetări a rezultat că acesta ar fi întrerupt, din proprie inițiativă, cu mai mulți ani în urmă, tratamentul prescris de medicul specialist și nu ar mai fi urmat controalele medicale de specialitate.

Tot potrivit materialului probatoriu administrat până la acest moment s-a apreciat că acesta trebuia să prevadă posibilitatea apariției unei astfel de stări, dar și consecințele pe care această afecțiune le-ar putea avea în situația în care ar fi condus un autovehicul pe drumurile publice.

La data de 13 august, pe baza mijloacelor de probă existente, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de bărbatul de 50 de ani, de profesie inginer, și ținând cont de gravitatea faptelor, de urmările produse, precum și de necesitatea asigurării bunei desfășurări a procesului penal și prevenirii săvârșirii unor noi infracțiuni la regimul rutier, începând cu ora 22:10 a fost dispusă reținerea conducătorului auto pentru o perioadă de 24 de ore și introducerea lui în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov, urmând ca în cursul zilei de astăzi, 14 august, procurorul de caz să dispună o măsură corespunzătoare.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment rutier și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale și luarea măsurii preventive reprezintă etape ale procesului penal și nu pot înfrânge, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm, de asemenea, că persoana reținută nu are și nu a deținut vreo calitate în sistemul de ordine publică.

În primul interviu acordat după tragedie, conducătorul auto a afirmat că a refuzat să rămână înternat, deși a sugerit și el leziuni destul de grave, invocând că "nu merită să fie tratat".

Șoferul care a provocat accident din Brașov, soldat cu 2 morți: Nu merit să fiu tratat

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