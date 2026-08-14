Cristian Pomohaci rămâne după gratii încă 30 de zile. Decizia Tribunalului Mureș

Cristian Pomohaci, fost preot și cântăreț de muzică populară, judecat într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și cercetat într-o altă cauză pentru agresiune sexuală și viol asupra unui minor, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv, după ce Tribunalul Mureș a admis joi solicitarea procurorilor DIICOT.
Cristian Pomohaci încearcă să scape de arest
Cristian Pomohaci se află în arest de la începutul lunii iunie, timp în care a solicitat în repetate rânduri înlocuirea măsurii preventive cu arest la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar, însă cererile au fost respinse.
Avocații fostului preot au invocat presupuse neregularități ale actului de sesizare întocmit de procurorii DIICOT, precum și o eventuală lipsă de competență a Tribunalului Mureș în judecarea cauzei.
Decizia Tribunalului Mureș
Cu toate acestea, Tribunalul Mureș a decis, joi, 14 august, prelungirea măsurii arestării preventive cu încă 30 de zile.
”Respinge ca neîntemeiate toate excepţiile și cererile formulate către inculpatul P.C.D., prin apărător ales, referitoare la neregularitatea actului de sesizare întocmit în dosarul penal nr. 73/65/P/2026 la data de 25.06.2026 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Tg. Mureș. În baza art. 346 alin. 2 Cod Procedură Penală constată că Tribunalul Mureş este competent din punct de vedere material şi teritorial în ceea ce priveşte judecarea prezentei cauze.
În baza art. 346 alin. 2 Cod Cod Procedură Penală constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Tg. Mureș cu nr. 73/65/P/2026 întocmit la data de 25.06.2026, privind pe inculpatul P.C.D., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul P.C.D., după rămânerea definitivă a prezentei urmând a se stabili primul termen de judecată în şedinţă publică”, se arată în hotărârea Tribunalului Mureș.