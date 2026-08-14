Cristian Pomohaci rămâne după gratii încă 30 de zile. Decizia Tribunalului Mureș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 09:15

Cristian Pomohaci, fost preot și cântăreț de muzică populară, judecat într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și cercetat într-o altă cauză pentru agresiune sexuală și viol asupra unui minor, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv, după ce Tribunalul Mureș a admis joi solicitarea procurorilor DIICOT.

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