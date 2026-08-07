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Trump semnează două ordine executive pentru limitarea cetățeniei prin naștere în SUA

Donald Trump, președintele SUA (foto: profimedia)

Donald Trump, președintele SUA (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:23

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat joi două ordine executive prin care încearcă din nou să restricționeze acordarea cetățeniei americane prin naștere, relatează presa internațională.

Primul ordin are ca obiectiv refuzarea cetățeniei automate pentru anumite categorii de copii ai căror părinți nu sunt cetățeni americani. Măsura i-ar putea viza inclusiv pe copiii angajaților guvernelor străine, dar și pe cei ai unor persoane încadrate de administrație drept „inamici străini”.

Copiii unor cetățeni străini, vizați de noile măsuri

Al doilea ordin urmărește să combată așa-numitul „turism pentru naștere”, termen folosit pentru situațiile în care persoane din alte state călătoresc în SUA pentru a naște acolo, astfel încât copilul să primească cetățenia americană.

Ordinele executive stabilesc direcții de politică ale administrației, însă nu modifică direct legislația și pot fi contestate în instanță.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump a semnat un ordin prin care încerca să limiteze drastic cetățenia prin naștere. Acesta prevedea refuzarea cetățeniei automate pentru copiii născuți în SUA din părinți aflați temporar în țară sau fără documente de ședere valabile.

Trump vrea să oprească „turismul pentru naștere”

În iunie, Curtea Supremă a respins demersul administrației, invocând principiul aplicat încă din 1868, potrivit căruia persoanele născute pe teritoriul Statelor Unite primesc automat cetățenia în baza celui de-al 14-lea amendament la Constituția SUA.

Noile inițiative sunt de așteptat să declanșeze noi dispute juridice și politice, într-un subiect care rămâne central în dezbaterea americană privind imigrația.

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