O actriță de la Hollywood a murit la numai 36 de ani. Medicii au găsit în organism un amestec de droguri și medicamente

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani. Potrivit concluziilor medicului legist din Statele Unite, decesul a fost provocat de efectele toxice ale fentanilului și ale altor substanțe.
În organismul actriței au fost identificate mai multe medicamente, printre care alprazolam, metocarbamol și quetiapină. Biroul medicului legist din Greenville a anunțat marți concluziile privind cauza morții.
Ce au stabilit medicii legiști după moartea actriței
Potrivit comunicatului transmis de autorități, moartea lui Hayden Panettiere a fost clasificată drept accident. Autopsia nu a evidențiat traumatisme care să fi contribuit la deces, scrie AP.
Pe 16 august, echipele de intervenție au fost chemate la un bloc de apartamente din Greenville, Carolina de Sud. Paramedicii au încercat să îi acorde actriței primul ajutor și au efectuat manevre de resuscitare, însă Hayden Panettiere a fost declarată decedată la 36 de ani, scrie The New York Times.
La momentul decesului, actrița se afla alături de Brian Hickerson, bărbatul cu care a avut o relație intermitentă timp de mai mulți ani.
Cei doi s-au cunoscut în 2018, în Los Angeles, potrivit informațiilor prezentate de Hayden Panettiere în cartea sa de memorii, „This Is Me: A Reckoning”, publicată anul acesta.
Relația dintre Hayden Panettiere și Brian Hickerson a fost marcată și de probleme judiciare. Documentele instanței arată că, în 2021, Hickerson nu a contestat două acuzații de infracțiune gravă referitoare la vătămarea actriței.
Hayden Panettiere și-a început cariera când era copil
Hayden Panettiere a intrat în lumea televiziunii încă din copilărie. Prima apariție a avut loc într-o reclamă, pe când actrița avea doar 11 luni.
Unul dintre rolurile care au contribuit la afirmarea sa în cinematografie a venit în anul 2000, când a jucat în filmul „Remember the Titans”, alături de Denzel Washington.
Cariera sa a cunoscut apoi o ascensiune importantă odată cu serialul „Heroes”, difuzat între 2006 și 2010. Panettiere a interpretat-o pe Claire Bennet, o majoretă de liceu care avea capacitatea supranaturală de a-și regenera părțile corpului.
Un alt rol important din cariera actriței a fost cel din serialul „Nashville”, difuzat între 2012 și 2018. Hayden Panettiere a interpretat-o pe Juliette Barnes, o vedetă de muzică aflată în plină ascensiune.
Actrița a continuat să apară și în producții cinematografice, inclusiv în două filme din seria horror „Scream”.
Actrița a vorbit public despre problemele cu care s-a confruntat
În ultimii ani, Hayden Panettiere a vorbit deschis despre dificultățile prin care a trecut. Ea a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală, dar și cu consumul de droguri și alcool.
Într-un interviu acordat în 2023 publicației The New York Times, actrița a povestit că, într-o anumită perioadă a vieții, se trezea în mod regulat tremurând. Panettiere a spus că, atunci când nu consuma alcool, apela la opioide pentru a încerca să nu mai bea.
Actrița a vorbit și despre dismorfia corporală cu care s-a confruntat. Ea a asociat această problemă cu atenția intensă și intruzivă pe care presa de scandal i-a acordat-o în perioada adolescenței.