O actriță de la Hollywood a murit la numai 36 de ani. Medicii au găsit în organism un amestec de droguri și medicamente

Publicat 22 sept. 2026, 23:21 Sursă AP

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani. Potrivit concluziilor medicului legist din Statele Unite, decesul a fost provocat de efectele toxice ale fentanilului și ale altor substanțe.

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