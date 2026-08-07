Vreme severă în 33 de județe: ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale până sâmbătă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă, valabile vineri și sâmbătă, pentru 33 de județe. Sunt prognozate vijelii puternice, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar în unele zone rafalele de vânt vor depăși 90 km/h.
Meteorologii au emis un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabil vineri până la ora 23:00, pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș și nordul și nord-vestul Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, averse torențiale, grindină de dimensiuni medii și posibil mari, de 2-4 centimetri, precum și frecvente descărcări electrice.
Cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.
Tot vineri, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare și un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru zone din Banat, Crișana, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, precum și nordul Olteniei. În aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h, însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.
Meteorologii estimează că, prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp, iar în zonele montane, pe arii restrânse, pot ajunge la 30-50 l/mp.
Avertizările continuă și sâmbătă, 8 august, când un nou Cod galben va fi în vigoare între orele 12:00 și 21:00 pentru cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local în zona de munte. Sunt așteptate rafale de vânt de 50-70 km/h, cu intensificări de peste 80 km/h pe arii restrânse, averse torențiale, descărcări electrice și căderi izolate de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, iar local, în zonele montane, pot depăși 30-50 l/mp.
ANM atrage atenția că, în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, vor fi local intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse, în general, între 40 și 60 km/h.