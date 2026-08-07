Vreme severă în 33 de județe: ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale până sâmbătă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:28

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme severă, valabile vineri și sâmbătă, pentru 33 de județe. Sunt prognozate vijelii puternice, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar în unele zone rafalele de vânt vor depăși 90 km/h.

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